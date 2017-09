Stadt Stein lädt zur Fairen Woche

STEIN - Auch die Stadt Stein steuert auf die Faire Woche zu: Vom 15. bis 29. September gibt es diverse Aktionen, mit denen die Kommune den nachhaltigen Handel unterstützen möchte.

Vom 15. bis 29. September läuft in Stein die Faire Woche in verschiedenen Geschäften. © Seilkopf



In mehreren Geschäften und Gebäuden entlang der Hauptstraße ist etwas geboten. Die Spielboutique (Hauptstraße 40) zeigt fair gehandelte Produkte und lädt Kinder zu einer Mal-Aktion für eine bessere Welt. Das Friseurteam Jan Gleissner (Schillerstraße 31) spendet bei jedem Männerhaarschnitt einen Euro und bei jedem Frauenhaarschnitt zwei Euro an Azadi, ein Projekt für faire Mode von Farcap Fürth und Stop India. Das Friseurteam Popp (Hauptstraße 19) spendet an ein Entwicklungshilfe-Projekt. Das bewegende Haus (Schillerstraße 31) serviert fairen Tee und Süßes.

Am Sonntag, 24. September, wird um 9.30 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche Stein-Oberweihersbuch ein spezieller Gottesdienst gefeiert. Und am 28. September, zwischen 8 und 10 Uhr, gibt es im Kultursaal des Rathauses Stein, Hauptstraße 56, ein Fairschmecker-Frühstück mit Produkten aus fairem Handel und von regionalen Hofläden.

