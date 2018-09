Stadt(ver)führungen: Auf die Plätze, fertig, anmelden!

Am Freitag ist Stichtag für den Führungsmarathon in Fürth und Nürnberg - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am Freitag heißt es schnell sein: Ab 16 Uhr können die Besitzer von Stadt(ver)führungs-Türmchen online oder in der Tourist-Info Plätze für Führungen reservieren, für die man sich anmelden muss.

"Die Vision der Elektromobilität" - eine Führung samt Fahrt im Elektrobus mit OB Thomas Jung ist einer der Höhepunkte der Stadt(ver)führungen in Fürth. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Angeboten werden 483 unterschiedliche Führungen, davon 110 mit Anmeldung in Nürnberg und 19 in Fürth. Der Führungsmarathon, der dieses Jahr unter dem Motto "Visionen" steht, beginnt am 21. und geht bis 23. September.

Zwei Höhepunkte mit Anmeldung in Fürth sind die Führung von Oberbürgermeister Thomas Jung unter dem Motto "Die Vision der Elektromobilität" – samt Fahrt im Elektrobus – und die Naturbeobachtungstour der Kanu-Abteilung der SG 1883 auf der Rednitz. Alle Führungen können nur mit einer Eintrittskarte in Form eines Türmchens besucht werden. Diese sind in Fürth in der Tourist-Information oder bei den Fürther Nachrichten erhältlich und kosten im Vorverkauf 8 Euro, am Veranstaltungswochenende 9 Euro. ZAC-Inhaber erhalten einen Rabatt von 20 Prozent bei den FN.

