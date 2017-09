Stadt(ver)führungen: Volles Programm am Wochenende

Umfassende Einblicke sind geboten - Türmchen als Eintrittskarte - vor 42 Minuten

FÜRTH - So viele Aspekte der Stadtgeschichte bekommt man nur einmal im Jahr präsentiert. Jetzt ist es wieder so weit: Die Stadt(ver)führungen laden mit vielfältigen Aktivitäten am Samstag und Sonntag dazu ein, Besonderheiten in Nürnberg und Fürth auf den Grund zu gehen.

Die Geschichte des im Zuge der Flächensanierung weitgehend verschwundenen Gänsbergviertels wird hier bei einer früheren Stadt(ver)führung am Beispiel des restaurierten Fraveliershofs erläutert. © Foto: Brigitte Riemann



Das Motto der diesjährigen Veranstaltungsreihe – "Zeichen und Wunder" – verspricht zauberhafte Einblicke in. So kann man in Fürth etwa Märchenerzählern lauschen, selbst mitsingen und die Wunder der Natur bestaunen.

Es sind vor allem die ungewöhnlichen Einblicke, die das Programm, im Internet unter www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de abrufbar, auszeichnet. Am Samstag und Sonntag kann man zwischen 12 und 17 Uhr zum Beispiel in die Katakomben der ehemaligen Bierkeller unter dem Klinikum eintauchen, um dort freundlichen bunten Monstern des Fürther Metallkünstlers Patrick Preller zu begegnen. Jeweils um 14 Uhr werden zudem Führungen angeboten und um 15 Uhr singt am Samstag dort auch noch ein Seemannschor.

Als Eintrittskarte für die über 900 Führungen am Veranstaltungswochenende in Nürnberg und Fürth gelten kleine Holztürmchen, die man am Samstag von 9 bis 12 Uhr bei den Fürther Nachrichten, Schwabacher Straße 106, erwerben kann sowie von 10 bis 13 Uhr in der Tourist Info, Bahnhofplatz 2, und von 9 bis 16 Uhr bei Franken Ticket, Kohlenmarkt 4.

di