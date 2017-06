Stadtbücherei Zirndorf feiert 50-jähriges Jubiläum

Caroline Steiner zum Lesen in Zeiten von E-Books - "Das Buch hat seinen Stellenwert" - vor 34 Minuten

ZIRNDORF - Die Stadtbücherei Zirndorf wird 50 Jahre alt. Diplom-Bibliothekarin und Leiterin Caroline Steiner spricht über veränderte Lesegewohnheiten und das Jubiläumsprogramm.

Das traditionelle Buch ist nicht wegzudenken, meint Diplom-Bibliothekarin Caroline Steiner, die die Zirndorfer Stadtbücherei leitet. © Foto: A. Tsimplostefanaki



Das traditionelle Buch ist nicht wegzudenken, meint Diplom-Bibliothekarin Caroline Steiner, die die Zirndorfer Stadtbücherei leitet. Foto: Foto: A. Tsimplostefanaki



Frau Steiner, heutzutage leihen sich die Nutzer E-Books, Hörbücher, CDs und Filme in den Büchereien. Wie war das vor 50 Jahren?

Caroline Steiner: Als Bürgermeister Virgilio Röschlein 1966 die Bücherei eröffnete, gab es nur Bücher. Die Leser konnten aus zirka 9000 Bänden wählen. Audiovisuelle Medien kamen erst in den 80er Jahren, digitale Medien vor zwei Jahren hinzu.

Wissen Sie, was in den 1960er Jahren der Schwerpunkt war? Kinderbücher oder Heimatromane?

Steiner: Da ich 1970 als Kind mit sechs Jahren einen Leseausweis in der Zirndorfer Stadtbücherei bekam, weiß ich das noch ganz genau: Es gab schon damals eine große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern und viele Romane für Erwachsene, natürlich auch die seinerzeit sehr beliebten Heimatromane.

Und wie sieht es heute aus?

Steiner: Wir haben einen Bestand von 29 000 Medien und sind damit die größte Bibliothek im Landkreis Fürth. Neben Literatur für Kinder und Erwachsene haben wir auch andere Medien von CDs bis Zeitschriften. Besonders gerne entleihen unsere Nutzer neben Romanen und Sachliteratur nach wie vor Kinder- und Jugendbücher. Das ist ein Schwerpunkt unseres Bestandsaufbaus, weshalb wir auch eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammenarbeiten.

Was sind die von den Nutzern bevorzugten Medien? Hörbücher, E-Books oder doch noch schön gebundene Bücher zum Seitenrascheln?

Steiner: Ich bin froh, dies sagen zu können: Natürlich haben audiovisuelle Medien für die Nutzer ihren Reiz und sind aus Bibliotheken nicht mehr wegzudenken. Dennoch hat das Buch an Stellenwert nicht verloren, die allgemeinen Befürchtungen sind nicht eingetreten.

Noch mal zurück zu den E-Books: Wie beliebt ist Entleihe auf den E-Book-Reader inzwischen?

Steiner: Die Stadtbücherei Zirndorf hat vor zwei Jahren zusammen mit zehn anderen Bibliotheken den Verbund "E-Ausleihe-Franken" gegründet. Rund 6000 E-Books stehen den Kunden rund um die Uhr zum Download zur Verfügung. Dieses Angebot wird als zusätzliche Möglichkeit sehr gut angenommen.

Wie sieht es denn mit dem Lese-Nachwuchs aus? Greifen Kinder noch zum Buch?

Steiner: Zum Glück ja, die Zahlen sind steigend. Kinder und Jugendliche sind unsere vorrangigste Zielgruppe. Gezielte Leseförderung findet statt in Zusammenarbeit mit Schulen, Horten oder Vorschulgruppen. Zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie Autorenlesungen, Puppentheater, Bücherrallyes oder Vorlesenachmittage sollen auf das Angebot der Stadtbücherei aufmerksam machen.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, ist ein ganzes Wochenende reserviert. Was ist da geplant?

Steiner: Es beginnt am Freitag, 23. Juni, mit einer Lesung der Autorin Asta Scheib. Ihr neuestes Buch passt genau ins Lutherjahr und trägt den Titel "Sturm in den Himmel — Die Liebe des jungen Luther". Sie könnte auch vielen unserer Lesern bekannt sein, da sie den biografischen Roman über Ottilie von Faber-Castell "Eine Zierde in ihrem Haus" geschrieben hat.

Sie erwarten folglich viele Zuhörer zu der Lesung.

Steiner: Ja, deshalb ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer (09 11) 96 06 06 90 unbedingt erforderlich. Auch wenn ansonsten der Eintritt frei ist.

Ein Familienprogramm folgt am Samstag.

Steiner: Von 15 bis 17.30 Uhr wird dazu das Museum im Koffer aus Nürnberg gastieren, das seine Schreibwerkstatt dabei hat. Mit Gänsekiel und Tintenfass dürfen die Kinder ausprobieren, wie Menschen früher geschrieben haben. Und ausnahmsweise darf in der Bücherei auch gegessen werden: Es gibt Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag steht der Hauptakt bevor.

Steiner: Ja, das ist unser eigentlicher Jubiläumsempfang. Bürgermeister Thomas Zwingel wird Grußworte sprechen, außerdem ist Norbert Hellinger, der Leiter der staatlichen Landesfachstelle für das Bibliothekswesen der Außenstelle Nürnberg, zu Gast. Damit nicht nur Reden gehalten werden, kommt das Improvisationstheater "Volle Möhre".

Springt denn auch ein großzügiger Zuschuss für den Kauf neuer Medien heraus?

Steiner: Das müssen wir mal sehen.

Jubiläumsprogramm: Freitag, 23. Juni, 19.30 Uhr, Lesung mit Asta Scheib (um Voranmeldung unter Tel. 0911/96 06 06 90 wird gebeten); Samstag, 24. Juni, Familienfest von 15 bis 17.30 Uhr; Sonntag, 25. Juni, Jubiläumsempfang, 11 Uhr.

Interview: BEATE DIETZ