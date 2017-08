Stadtkapelle Zirndorf engagiert sich für krebskranke Kinder

An den Verein Lena's Pferde gespendet - vor 47 Minuten

OBERASBACH/FÜRTH - Freude will das sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Zirndorf kranken Kindern machen. Bei zwei Konzerten sammelten sie eifrig Spenden.

Heidi Götzfried, die Mutter der verstorbenen Lena, nahm den Scheck von Bernd Weber, Vorsitzender der Stadtkapelle, entgegen. © Foto: Doris Peter



Heidi Götzfried, die Mutter der verstorbenen Lena, nahm den Scheck von Bernd Weber, Vorsitzender der Stadtkapelle, entgegen. Foto: Foto: Doris Peter



1428 Euro kamen zusammen. Gespielt hatten die Musiker in der St.-Johannes-Kirche in Oberasbach und in Fürth in "Unsere Liebe Frau". Schon bei der Planung waren sich die Orchestermitglieder schnell einig gewesen, etwas Gutes tun zu wollen. Doch wer sollte das Geld bekommen? Nachdem verschiedene wohltätige Organisationen und Vereine vorgeschlagen waren, durften alle Orchestermitglieder abstimmen.

Erinnerung an Lena

Die Wahl fiel auf "Lena’s Pferde", ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, insbesondere krebskranken Kindern durch den Besuch und Umgang mit Pferden wieder etwas Lebensfreude zu geben. Der Verein wurde 2015 von der Familie und von Freunden von Lena Götzfried gegründet, die an Nierenkrebs erkrankt war und kurz vor ihrem Tod den Wunsch hatte, ihr Pferd Leo noch einmal zu sehen, der ihr auch erfüllt wurde. Zwei von Lenas Freundinnen spielen ebenfalls im Orchester der Stadtkapelle mit.

Überreicht wurde der Scheck im Rahmen der Sommerserenade im Zirndorfer Zimmermannspark.

fn