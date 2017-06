Stadtparkgärtner legten sich für Lutherrose ins Zeug

Rund 16700 Pflanzen wurden gepflanzt - vor 33 Minuten

FÜRTH - Zum 500. Jahrestag der Reformation haben sich die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei besonders ins Zeug gelegt:

Den besten Blick hat man auf die Lutherrose vom Turm der Auferstehungskirche. © Hans-Joachim Winckler



Auf Initiative der evangelischen Allianz Fürth zauberten sie in den Empfangsgarten des Stadtparks in mühevoller Kleinarbeit aus rund 16700 Pflanzen die Lutherrose, die vom Turm der benachbarten Stadtparkkirche in ihrer vollen Blüte zu bewundern ist. Luthers Siegel mit dem schwarzen Kreuz (geformt aus Buntnessel), dem roten Herz (Gottesauge) und dem goldenen Kreis (Studentenblumen) ist als Symbol der evangelisch-lutherischen Kirche nun also auch im Herzen der Kleeblattstadt angekommen.

Seit 1517 benutzte Martin Luther als Theologe eine Rose als "Markenzeichen" auf der Titelseite seiner gedruckten Schriften. 1530 lebte Luther ein halbes Jahr auf der Feste Coburg, um aus der Ferne den Augsburger Reichstag zu beobachten. Denn er durfte Sachsen nicht verlassen, da er ja für vogelfrei erklärt war. Auf der Feste Coburg wurde Luther am 15. September 1530 von Prinz Johann Friedrich ein übergroßer Siegelring überreicht, der nicht direkt am Finger, sondern - wie damals üblich - auf einem Handschuh getragen wurde. Die Vorlage für das Siegel befindet sich in einem Fenster der Augustinerkirche des Augustinerklosters zu Erfurt. Mit diesem Siegelring versah Luther bis zu seinem Tod im Jahr 1546 seinen ganzen Schriftverkehr. Luther hat fast 8.000 Briefe geschrieben. Heute wird Luthers Siegelring in Dresden im Grünen Gewölbe aufbewahrt.