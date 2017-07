Stadtradeln: Fürth ist erstmals dabei

FÜRTH - Zum zehnten Mal geht heuer deutschlandweit die Aktion "Stadtradeln" an den Start. Mehrere Kommunen im Fürther Landkreis sind längst dabei – nun zieht auch Fürth nach.

Wer gerne aufs Rad steigt, kann das jetzt mit doppelter Motivation tun: Beim Stadtradeln sammelt man Kilometer fürs Team und die Heimatstadt. © Foto: Winckler



Cadolzburg, Zirndorf, Oberasbach, Stein, Roßtal, Langenzenn, Großhabersdorf und Wilhermsdorf haben im vergangenen Jahr eifrig fürs Klima gestrampelt – sechs der Landkreis-Kommunen nehmen sogar schon seit 2012 an der Aktion teil, die 2008 ins Leben gerufen wurde. Im März 2016 drängten schließlich die Fürther Grünen darauf, dass sich Fürth endlich ebenfalls beteiligen sollte.

Sie fanden zwar grundsätzlich die Zustimmung des Stadtrats und auch des damaligen Fürther Umweltreferenten Christoph Maier – doch der bat um Geduld: Die Verwaltung sah sich zu dem Zeitpunkt angesichts anderer Aufgaben nicht in der Lage, bis zum Start ein ansprechendes Programm auf die Beine zustellen. Wenn, dann wollte man es auch gründlich angehen. "Mit einem kurzfristig zusammengeschusterten Aktionsplan wäre uns nicht gedient", sagte auch Ordnungsamtsleiter Hans-Peter Kürzdörfer. Jetzt aber kann es losgehen.

Worum geht’s? Mitmachen können alle Menschen, die in Fürth wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen. Jeder Teilnehmer muss 21 Tage für Klimaschutz, Radverkehrsförderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale treten. Dabei können Kilometer für ein Team und die Heimatstadt gesammelt werden. Ob beruflich oder privat — Hauptsache, man ist CO2-frei unterwegs. Mitmachen lohnt sich, denn für Teilnehmer und Kommunen gibt es Preise und Auszeichnungen. Geradelt wird in Fürth von Sonntag, 16. Juli, bis Samstag, 5. August.

Die Registrierung erfolgt im Internet. Dort tritt man einem Team bei oder gründet ein eigenes. Danach muss man nur noch losradeln und die gestrampelten Kilometer im Online-Radelkalender oder über die Stadtradeln-App eintragen. Auch rund um die Aktion ist Einiges geboten: Es gibt eine Info- und Auftaktveranstaltung am 15. Juli (11 bis 14 Uhr) in der Fußgängerzone, Höhe Blumenstraße, eine Sonderradtour mit OB Thomas Jung am 23. Juli mit anschließendem Stadtparkfrühschoppen und eine Preisverleihung am 16. September auf der Fürther Freiheit.

Mehr Informationen unter: www.stadtradeln.de/fuerth

