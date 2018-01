Stadttheater Fürth: Neujahrskonzert voller Amerika-Träume

FÜRTH - Ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten haben die Stuttgarter Philharmoniker die Besucher des Neujahrskonzerts im Stadttheater Fürth entführt – zumindest klanglich. Im Mittelpunkt stand die Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 von Antonin Dvorak.

Impulsiv treibt Noam Zur die Stuttgarter Philharmoniker zu starker Ausdrucksqualität. Im Fürther Stadttheater beeindruckt das Orchester mit seiner Vielseitigkeit. © Foto: Peter Roggenthin



Der böhmische Komponist hat seine "Aus der Neuen Welt" genannte Sinfonie 1893 komponiert, als er Direktor am New Yorker Konservatorium war. In einem Interview plädierte er damals für eine neue amerikanische Nationalmusik, die "auf der Grundlage der Lieder aufgebaut werden muss, die Negerlieder genannt werden". Und so finden sich in jedem der vier Sätze Themen, die Dvorak im "Geiste dieser Lieder" erfunden hat und die charakteristische Merkmale eben dieser Lieder enthalten.

Ob die Sinfonie nun ein Musterbeispiel für amerikanische Nationalmusik ist oder doch ein Dokument der Sehnsucht nach Europa, sei dahingestellt. In jedem Fall ist sie eines der bekanntesten und auch beliebtesten Werke im Genre Sinfonie. Die Stuttgarter Philharmoniker ließen unter der Leitung von Noam Zur jetzt eine Interpretation erklingen, die sowohl diesen musikalischen Aspekt als auch Bezüge zu seiner böhmischen Heimat hörbar macht.

In wunderschön schwebendem Piano und breitem Tempo beginnen die tiefen Streicher das Adagio, mit donnernden Paukenschlägen wird dramatische Spannung erzeugt. Im Allegro molto arbeitet Noam Zur die drei Themen der Holzbläser in schwingenden Rhythmen fein abgestimmt heraus und in gewaltigen Crescendi folgt ein Ritt durch die weite Prärielandschaft, wild auffahrend im mächtigen Orchesterklang. Das Largo lebt vom Englischhornsolo, das wie eine Legende aus weiter Ferne erklingt, ausdrucksvoll und klangschön von der Hornistin dargeboten, unterlegt vom Klangteppich der Streicher con sordino und vom getupften Pizzicato der Kontrabässe – ein in abgeklärter Ruhe zelebriertes Klangerlebnis.

Mit bizarren Rhythmen beginnt das Scherzo, die Holzbläser eröffnen den Melodienreigen und im Trio wird dann die böhmische Heimat des Komponisten in der beschwingten Musik eines Dorffestes hörbar. Als opulentes Klangfest interpretiert der Israeli Zur das abschließende Allegro con fuoco. Zwischen den aufbrausenden Crescendi baut er eine geheimnisvolle Spannung auf, Ruhepunkte in vollendeter Klangschönheit, ehe das Werk mit einem fetzigen Schluss im Piano der Bläser verklingt – eine grandiose Interpretation einer ebensolchen Sinfonie.

Heitere Fortsetzung

Warum Dirigent und Orchester entgegen üblicher Gepflogenheiten die Sinfonie an den Anfang des Konzerts, die Instrumentalkonzerte aber in den zweiten Teil platziert haben, wird an der Werkauswahl deutlich. Musik von George Gershwin (1898 – 1937), der Kunstmusik mit Unterhaltungs-, Tanz- und Jazzmusik in genialer Weise verbunden hat, und das Klarinettenkonzert von Artie Shaw (1910 – 2004), gespielt von dem auch in klassischer Klarinette ausgebildeten Jazzklarinettisten Andy Miles wären vor der Dvorak-Sinfonie tatsächlich fehl am Platz gewesen.

Die als Ergebnis einer Europareise entstandene Tondichtung für Orchester "Ein Amerikaner in Paris" von Gershwin lässt Großstadttrubel, aber auch Broadway- und Varietéatmosphäre erklingen. Mit besinnlichen Momenten im Mittelteil, einem ausdrucksvollen Violinsolo, jazzigen Blechbläsersoli und swingenden Rhythmen gelingt den Stuttgarter Philharmonikern eine brillante Wiedergabe. Im Klarinettenkonzert agiert Andy Miles samt Jazzcombo mit fetzigen Instrumentalsoli in perfekter Virtuosität. Brillante Spitzentöne und fetzige Rhythmen zeichnen die fulminante Darbietung im ehrwürdigen Stadttheater aus. Und mit dem letzten Werk "Fascinating Rhythm – A Tribute to George Gershwin for Clarinet and Orchestra" setzen Andy Miles, die Jazzcombo und das Sinfonieorchester unter der impulsiven Leitung von Noam Zur noch eins drauf: perfektes Zusammenspiel wie aus einem Guss, schwelgerische Melodien mit einer singenden Klarinette, frische Jazzrhythmen und Virtuosität pur. Mit frenetischem Beifall ergattert das begeisterte Publikum zwei Zugaben.

