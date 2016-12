Stadttheater: Welt ging verloren, Idee ist geboren

Hoffentlich der Beginn einer schönen Tradition: „Oh Tannenbaum“ - vor 5 Stunden

FÜRTH - Das weihnachtliche Wohnzimmer ist ins Stadttheater gekommen, mit geschmücktem Baum, Geschenken darunter und rotem Sessel. „Oh Tannenbaum“ heißt der Abend, ein Experiment und auch ein kleines Wagnis, das BR-Mann Norbert Küber, Jutta Czurda und Tom Haydn da zwei Tage vor Heiligabend starteten.

Auf „Text vergessen“ konnte sich beim „Weihnachts-Warm-up“ mit Norbert Nagel, Jo Barnickel, Norbert Küber, Yogo Pausch, Tom Haydn und Jutta Czurda (v.li.) niemand herausreden. © Foto: Anestis Aslanidis



Auf „Text vergessen“ konnte sich beim „Weihnachts-Warm-up“ mit Norbert Nagel, Jo Barnickel, Norbert Küber, Yogo Pausch, Tom Haydn und Jutta Czurda (v.li.) niemand herausreden. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



„Weihnachts-Warm-up“ nennen sie es, zum Einsingen und Einhören für Heiligabend und die alljährliche Herausforderung, Weihnachtslieder zu singen, von denen man bestenfalls die erste Strophe auswendig kennt. Moment, spielt das eigentlich in den meisten Familien überhaupt noch eine Rolle? „In dulci jubilo“, dieser lateinisch-deutsche Hybridtext irgendwo zwischen Sentiment und kryptischen theologischen Aussagen – wer lässt sich denn auf so etwas heute noch ein?

Küber, Czurda und Haydn trauen sich, mit einem Programm, das zwar den einen oder anderen amerikanischen Jazz- und Popklassiker mit aufnimmt, aber den Schwerpunkt auf traditionelle deutsche Weihnachtslieder legt. Und das zahlt sich aus: Nicht nur sind die meisten Plätze im Saal besetzt, die Besucher singen auch ohne Scheu mit, lassen sich bewegen von Texten und Melodien, die von tiefem Glauben an etwas sprechen, was für die meisten Menschen unserer säkularisierten Gesellschaft kaum mehr Bedeutung hat. Oder ist es ein Anzeichen dafür, dass wir nicht nur in einem postfaktischen, sondern auch in einem post-säkularen Zeitalter leben? Das Stadttheater gemahnt an diesem Abend jedenfalls an beides, an die Familientradition unterm Baum und an die Kirche, und die Künstler verzichten dabei weitgehend auf eine ironische Distanzierung — wenn auch keinesfalls auf lustige Momente.

Wenn Drummer Yogo Pausch das Geräusch von Schnee und Wasser nachmacht, wenn Tom Haydn sich seiner Zusammenarbeit mit „ein paar Jungs aus Liverpool, keine Ahnung, was aus denen geworden ist“ rühmt und dann eine deutsche Beatles-Liedversion anstimmt und Küber locker mit dem Publikum plaudert, dann wird gelacht und laut geklatscht. Jazzvariationen traditioneller Kirchenlieder aus den Händen von Norbert Nagel, Pausch und Jo Barnickel begeistern mit virtuosen Variationen.

Doch die stillen Momente überwiegen: Theatergast Volker Heißmann lässt sich spontan zu einem Lied bewegen, das unter die Haut geht, Norbert Nagel bringt Saxofon und Klarinette in den Zwischenstrophen zum Singen, und wenn ein Klassiker wie „The little Drummer Boy“ schon unbedingt gesungen werden muss, dann bitte von Jutta Czurda mit ihrer dunklen Stimme voller Tiefen, die teils Abgründe, teils Schatzkammern sind.

Nach Schlittenfahrten, Engelschören und dem Klingen von Schellen und Glöckchen bleibt am Ende nur das ultimative Lied, um den vielleicht für alle überraschend gelungenen Abend zum Abschluss zu bringen: „Stille Nacht“.

SIGRUN ARENZ