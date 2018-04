Stadtwaldlauf: Hunderte joggten durch Fürths grüne Lunge

Auch der Bambini-Lauf war bei bestem Wetter gut besucht - vor 54 Minuten

FÜRTH - Herrliche Kulisse, traumhaftes Wetter und lupenreine Luft: Der 15. Fürther Stadtwaldlauf hatte auch in diesem Jahr wieder alles zu bieten, was das Läufer-Herz begehrt. Kein Wunder, dass am Samstag viele kleine und große Laufbegeisterte an den Start gingen. Wir haben die schönsten Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Hunderte Läufer schnürten ihre Schuhe für den Fürther Stadtwaldlauf Am Samstag wurden in Fürth wieder die Laufschuhe geschnürt und fleißig gejoggt. Den Anfang beim 15. Stadtwaldlauf machten wie in den Jahren zuvor die Kleinsten beim Bambini-Lauf. Richtig ernst wurde es dann bei den Erwachsenen, die sich über zehn Kilometer oder die Halbmarathon-Strecke messen konnten.



