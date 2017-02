Stammzellenspender für Tom aus Obermichelbach gefunden

Mann aus Griechenland hat ähnliche Zellen wie 17-jähriger Leukämiepatient

SEUKENDORF - Die lange Suche nach einem Stammzellenspender für den 17-jährigen an Leukämie erkrankten Tom aus Seukendorf hat ein glückliches Ende gefunden. Trotz großer Typisierungsaktion in Seukendorf kommt der Spender allerdings nicht aus der Region sondern aus dem Ausland.

Ein 38-jähriger Grieche könnte Toms Lebensretter werden. Das verkündet die CSU Seukendorf und Hiltmannsdorf auf ihrer Facebook-Seite. Dort veröffentlichten sie einen offenen Brief der von dem erkrankten Jugendlichen und seiner Familie stammt.

Anfang Januar hatten sich über 2.500 Menschen bei einer Typisierungsaktions als potentielle Stammzellenspender registrieren lassen.

In dem Brief steht, dass neben dem möglichen Spender aus Griechenland auch noch zwei weitere Menschen aus Israel und den USA als Spender in Frage kämen. Die Gewebeeigenschaften des griechischen Mannes passen allerdings am besten zu denen von Tom.

Der Grieche hat bereits zugesagt, Knochenmark für Tom zu spenden. Am 1. März soll Tom mit der Vorbereitungs-Chemotherapie beginnen, acht Tage später soll die Knochenmarks-Transplantation erfolgen. Bis Anfang April muss Tom dann in Quarantäne bleiben. Nach dieser Zeit werde sich zeigen, ob die Spende erfolgreich war, schreibt die Familie.

