Stark im Spiel: "Fürth leistet sich eine Messe in Nürnberg"

Bei der Branchenschau in der Nachbarstadt sind Firmen aus Stadt und Landkreis in beachtlicher Zahl präsent — Der Brexit bereitet Sorge - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Bei der Spielwarenmesse in Nürnberg hat Fürth traditionell einen starken Auftritt: Firmen aus Stadt und Landkreis sind hier dank der langen Tradition in der Spielzeugfabrikation jedes Jahr in beachtlicher Zahl am Start. Ein Rundgang.

Geballte Fürther Spielzeug-Macht: Ferbedo-Chef Erik Petraschek präsentiert einen Rutsch-Laster aus Bio-Plastik. © Leberzammer



Geballte Fürther Spielzeug-Macht: Ferbedo-Chef Erik Petraschek präsentiert einen Rutsch-Laster aus Bio-Plastik. Foto: Leberzammer



Die große Weltpolitik erreicht irgendwann auch die Spielzeugindustrie. Wenn nicht in Form von entsprechenden Geräten – selbst wenn Panzer und Kampfflugzeuge nicht als eben pädagogisch wertvoll gelten – dann eben durch die Eintrübung der globalen Konjunktur. Bei zwei Schwergewichten der Fürther Spielwarenbranche jedenfalls sieht man Brexit, Zölle & Co. kritisch.

"Wir bewegen uns aktuell in einem schwierigen Umfeld", erklärt Paul Heinz Bruder, geschäftsführender Gesellschafter der Bruder Spielwaren GmbH. Neben der politischen Großwetterlage treiben ihn die auffälligen Neustrukturierungen im Spielzeug-Einzelhandel um.

Mit der Insolvenz von Toys’R’Us und der darauf folgenden Übernahme der meisten europäischen Filialen durch Smith Toys "geht in Europa eine Ära zu Ende", stellt Bruder fest. Wie sich das auf die Geschäfte auswirken wird, lasse sich aktuell noch nicht absehen.

OB Thomas Jung und Wirtschaftsreferent Horst Müller wurden beim Besuch am Bruder-Stand von einem TV-Team begleitet. © Leberzammer



OB Thomas Jung und Wirtschaftsreferent Horst Müller wurden beim Besuch am Bruder-Stand von einem TV-Team begleitet. Foto: Leberzammer



Mit dem "Fürth-Racer" hat das Unternehmen zumindest eine brandaktuelle Neuheit auf der Messe. So aktuell, dass noch nicht einmal die abschließende Hochglanzschicht auf dem kleinen Sportflitzer mit Kleeblatt auf dem Kühlergrill aufgebracht werden konnte.

Klassiker neu aufgelegt

Ein Spielzeug mit Lokalbezug – das kommt natürlich auch beim Fürther Oberbürgermeister bestens an. Zusammen mit Wirtschaftsreferent Horst Müller besuchte Thomas Jung die Fürther Firmen und stellte mit Blick auf deren Präsenz in den Hallen launig fest: "Fürth leistet sich eine Messe in Nürnberg."

Das Bobby Car fährt in Nürnberg in überarbeiteter Version vor. © Leberzammer



Das Bobby Car fährt in Nürnberg in überarbeiteter Version vor. Foto: Leberzammer



Einen Klassiker neu aufgelegt hat die Simba Dickie Group. Das BIG Bobby Car Neo sei "revolutionär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität" – so wird das in Deutschland hergestellte Produkt beworben. Dabei wurde nicht nur das Design überarbeitet, sondern auch das Chassis ganz nach dem Vorbild realer Autos gestaltet. Seinen Stolz auf die Innovation mochte Geschäftsführer Michael Sieber gegenüber seinen Gästen aus dem Fürther Rathaus kaum verbergen: "Das Wappentier von Fürth" sei das Bobby Car doch mittlerweile.

Aller Freude darüber zum Trotz: Sieber spricht von "einem schwierigen Jahr", das hinter der Unternehmensgruppe liege. Der Umsatz wird auf 616 Millionen Euro beziffert, was einem Minus von 4,5 Prozent entspreche. Mit dem Erwerb der amerikanischen Gesellschaft Jada-Toys ist nun der Aufbau eines Standbeins in den USA geplant.

"Wir erhoffen uns davon den Eintritt in den weltweit größten Spielwarenmarkt", sagt Sieber. Im Vergleich zu Europa werde in den Staaten doppelt so viel Geld für Spielsachen ausgegeben. Nicht etwa, weil die Eltern ihre Kinder jenseits des Atlantiks eventuell mehr lieben – "aber die Amerikaner sind einfach stärker konsumgetrieben". Von dieser Lust am Einkaufen will Simba-Dickie nun verstärkt profitieren.

Mit Bio am Start

Bei der Ferbedo Kinderfahrzeuge GmbH blickt man nach der Insolvenz im vergangenen Jahr wieder mit Zuversicht voraus. Helfen soll unter anderem ein auf der Spielwarenmesse als Weltneuheit präsentierter Rutsch-Laster aus "100 Prozent Bio-Plastik".

Der verarbeitete Kunststoff wird laut dem Unternehmen auf Zuckerrohrbasis hergestellt und sei vollständig recycelbar. Für den neuen Inhaber von Ferbedo, Erik Petraschek, ist der grüne Rutscher ein schönes Zeichen dafür, dass die Firma nicht nur fortbesteht — sondern auch eine innovative Vorreiterrolle auf ihrem Geschäftsfeld spielen will.

Armin Leberzammer