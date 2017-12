Stars läuten Zirndorfer Eisbahn-Start ein

ZIRNDORF - Sponsoren machen es möglich, dass die Eislaufbahn am Zirndorfer Bibertbad in eine neue Runde gehen kann. Zum Saisonstart sorgte ein Benefiz für Zufluss in die Kassen.

Ice Tiger Maskottchen Pucki machte den Kindern Lust, mit lustigen Laufhilfen übers Eis zu kurven. © Foto: Ulrich Schuster



Autogramme von Hockeystars der Nürnberger Ice Tigers, Barbecue und anderer Gaumenkitzel lockten neben dem reduzierten Eintrittspreis von einem Euro zur ersten Rutschpartie dieses Winters auf der künstlich gekühlten Eisfläche.

Nicht das erste Mal haben sich Tucher Bräu, Sparkasse Fürth, Raiffeisenbank Bibertgrund und der Lions Club für den Erhalt der 1994 eingeweihten Freizeitanlage ins Zeug gelegt, deren Schließung der Zirndorfer Stadtrat bei Stimmenpatt 2015 eigentlich bereits beschlossen hatte. Doch der Eisbahn-Förderverein ist dagegen Sturm gelaufen und der Stadtrat hat den Sparbeschluss daraufhin mit 14 zu 10 Stimmen wieder gekippt. Wie Bürgermeister Thomas Zwingel betont, der zugleich dem Förderverein vorsteht, ist das Plazet allerdings an den Defizitausgleich durch Sponsoren geknüpft.

2015 hatte ein Minus von 9300 Euro den Anstoß zum dann wieder korrigierten Sparbeschluss gegeben. Die Tucher Bräu ist seinerzeit mit einem Scheck in Höhe von 10 000 Euro in die Bresche gesprungen. Ein Großteil dieser Summe ist damals beim Benefiz zum Saisonauftakt zusammengekommen.

Schon seit 1985 hat sich der Förderverein für die Eislaufbahn als zusätzliche Attraktion der Freizeitanlage an der Bibert engagiert und über eine halbe Million Euro gesammelt. Aus Vereinsmitteln werden heute in erster Linie kleinere Anschaffungen wie Leihschlittschuhe und Laufhilfen finanziert. Für eine größere Reparatur der 900 Quadratmeter großen Anlage könne er dagegen nicht aufkommen, wie Zwingel zu bedenken gibt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Probleme mit der Technik gegeben: Mal waren die Kühlschläuche undicht, mal streikte die Maschine zur Eisaufbereitung.

Geöffnet ist die Zirndorfer Eislaufbahn täglich von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Letzter Einlass ist um 18 Uhr. Von 19.30 bis 21.30 Uhr kann sie darüber hinaus von Gruppen gemietet werden. Für jeweils 4 Euro werden Schlittschuhe und Tierfiguren auf Kufen als Laufhilfe entliehen und für 6 Euro kann man eigene Schlittschuhkufen schleifen lassen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Volker Dittmar