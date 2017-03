Stein: Alte Kirche und Altes Spital werden saniert

Die Faberstadt muss viel Geld in zwei historische Gebäude investieren - vor 11 Minuten

STEIN - Viel Geld muss die Stadt für zwei ihrer Immobilien in die Hand nehmen: den Veranstaltungssaal Alte Kirche und das benachbarte Restaurant Altes Spital.

Die Alte Kirche in Stein ist eines der historischen Gebäude. © Giulia Iannicelli



Die Alte Kirche in Stein ist eines der historischen Gebäude. Foto: Giulia Iannicelli



Lediglich mit Reparaturen ist es insbesondere in der Gastroküche nicht mehr getan, es ist eine grundlegende Sanierung nötig, die mit Umbauten verbunden ist. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf eine halbe Million Euro. Möglichst zeitgleich soll ein langgehegter Wunsch erfüllt werden: Der Festsaal Alte Kirche, im ersten Stock gelegen, bekommt einen Aufzug. 100.000 Euro, so wird kalkuliert, müssen für den barrierefreien Zugang hingelegt werden.

Die beiden Sandsteingebäude aus der Barockzeit gehören zu den Schätzen in der Stadt Stein, die an historischen Gebäuden nicht gerade reich ist. Die ungewohnt anmutenden Namen der beiden Häuser erklären sich aus ihrer Geschichte.

Stein hatte trotz wachsender Bevölkerung über lange Zeit keine eigene Kirche. Mit der Folge, dass die Gläubigen weite Fußwege zurücklegen mussten, um den sonntäglichen Gottesdienst zu besuchen. Erst 1658 erhielt die Gemeinde die Genehmigung, einen Betsaal zu errichten. Das Gebäude durfte allerdings keiner Kirche ähneln und nicht mit einer Glocke versehen sein. So entstand im Jahr 1660 der heute noch zu sehende Rechteckbau aus Sandsteinquadern.

Wohnraum für Arbeiter

Kurze Zeit später wurde ein Anbau errichtet, in dem alte bedürftige Gemeindemitglieder ihre letzte Wohnstatt fanden. Getauft auf den Namen: Altes Spital. Beide Häuser wurden 1813 von Georg Leonhard Faber gekauft, der darin Wohnungen für seine Arbeiter einrichtete.

1980 erwarb die Stadt die Immobilien von der Firma Faber-Castell. In Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz wurden sie renoviert und ein Verbindungsbau geschaffen.

Problem des rund 120 Personen fassenden Veranstaltungssaals, der im ersten Stock der Alten Kirche liegt, war von Anfang an, dass für Menschen mit Gehbehinderung keine Zugangsmöglichkeit existiert. Schon häufiger gab es Bestrebungen, einen Aufzug ein- oder anzubauen, sie scheiterten jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen.

Nun aber kommt Bewegung in die Angelegenheit, zumal der Umbau im Restaurant drängt. In der Vergangenheit wurde zwar hier und da geflickt, aber das genügt nicht mehr. Der Boden ist undicht, so dass das Putzwasser in den Keller tropft. Die Küche ist insgesamt zu klein und die Geräte sind überaltert. Stadträte, die vor Ort waren, sprachen ihre Bewunderung für das Team des Alten Spital aus, das trotz der beengten Verhältnisse für beste Bewirtung sorge.

Jetzt soll mehr Platz geschaffen werden, indem der Toilettentrakt abgerissen und der so gewonnene Raum der neuen Küche zugeschlagen wird. Künftig wird die WC-Anlage in der Alten Kirche also auch von den Besuchern des benachbarten Gasthauses mitbenutzt. Um die gemeinsame Nutzung zu ermöglichen, sind entsprechende Umbauten nötig.

Wo danach der Aufzug Platz finden wird, ist noch offen. Denkbar ist ein Außenaufzug, aber auch ein Inneneinbau im jetzigen Garderobenbereich. Geplant sind die Arbeiten auf Wunsch des Pächters noch im Juni 2017, der Lift soll zum Ende der Sommerferien folgen.

Alle Stadträte im Bauausschuss waren sich einig, dass die Investition in die historischen Gebäude nicht wirtschaftlich sei. Allein durch die Pacht werde das Geld nicht wieder hereinkommen, doch "das ist ein Restaurant, in das wir Steiner Gäste einladen können", sagte Stadtrat Lothar Kirsch (SBG). Schon allein aus diesem Grund rentiere es sich. Mit ähnlichen Argumenten sprach sich auch Norbert Stark (CSU) für die Ausgabe aus: "Das Alte Spital ist als Gaststätte erhaltenswert." Und Bürgermeister Kurt Krömer ergänzte: "Es ist unsere einzige gehobene Gastronomie in Stein." Der Beschluss, die Mittel von zusammen rund 600.000 Euro einzustellen, fiel einstimmig.

Beate Dietz