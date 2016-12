Stein: Auto zum Teilen gesucht

Die örtlichen Stadtwerke lehnen eine Initiative zum Carsharing ab - 19.12.2016 21:00 Uhr

STEIN - Eine glatte Absage haben sich die Steiner Grünen beim Thema Carsharing eingehandelt. Die Ökopartei will aber an der Idee eines gemeinsam genutzten Fahrzeugs dranbleiben.

Eigentlich eine gute Sache: Beim Carsharing teilen sich mehrere Menschen ein Auto, beziehungsweise einen Pool von Fahrzeugen. In Stein haben die Stadtwerke eine Initiative der Grünen allerdings abgelehnt. © dpa



Mehrere Menschen teilen sich ein Auto, und zwar am besten ein Elektrofahrzeug: Das ist die Idee, mit der die Grünen warben. Carsharing gibt es im Landkreis bereits, das Projekt wird in der Nachbarkommune Oberasbach realisiert. Hier nutzen 15 Personen gemeinsam einen Wagen, ein konventionell betriebenes Fahrzeug. Sie splitten die Kosten über eine Kilometer- und Zeitpauschale auf und fahren nach Absprache und nach ihren Bedürfnissen — sei es zum Großeinkauf oder zum Besuch bei entfernt lebenden Bekannten.

Großes Interesse

Das Interesse an dem Modell ist in den Nachbarkommunen groß, denn auch dort braucht nicht jeder seinen eigenen Wagen. Inzwischen hat sich der Verein „Landauto Carsharing“ gegründet, dem sich Steins Grüne angeschlossen haben. Ihm gehören auch Vertreter aus Zirndorf und Roßtal an. Hauptproblem ist jedoch: Es fehlt an Autos.

Steins Grüne traten deshalb an die örtlichen Stadtwerke heran. Sie baten um Unterstützung, um das Fahrzeugproblem zu lösen. Das war naheliegend, denn die örtlichen Werke bieten ihren Kunden schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, ein Elektroauto kostenfrei zu testen.

Doch nun kam die Absage: „Ein darüber hinausgehendes Engagement halten sowohl ich selbst als auch der Aufsichtsrat der Stadtwerke Stein für wirtschaftlich nicht vertretbar“, schreibt Thomas Arold, Geschäftsführer der Stadtwerke, an den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Hubert Strauss.

Die Enttäuschung darüber sei groß, sagt Strauss. Im kommenden Jahr setzt er deshalb auf die Kooperation mit der Stadt Stein, um doch noch ein „geteiltes“ Auto auf die Straße zu bringen.

Beate Dietz