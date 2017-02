Stein: Azubi-Börse in der Turnhalle

80 Firmen und Schulen informieren heute Jugendliche - vor 1 Stunde

STEIN - Unter dem Titel "Nie mehr Schule – und dann?" geht am heutigen Freitag der 19. Berufsinformationstag des Landkreises Fürth im Gymnasium Stein (Faber-Castell-Allee 10) über die Bühne.

Sicherlich kann man auch am Stand des Bäckerhandwerk ausprobieren, wie eine Breze geformt wird. © Hans-Joachim Winckler



Von 17 bis 19 Uhr präsentieren in der Turnhalle rund 80 Firmen, Verbände, Fach- und Hochschulen sowie Institutionen aus dem Landkreis und der Metropolregion Nürnberg ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Studiengängen. Mit rund 20 dualen Studiengängen in der Region unterstreichen die Firmen die Bedeutung der künftigen Fachkräfte. Außerdem gibt es Tipps, wie sich Bewerber vorbereiten können. Die berufsbildenden Schulen sind ebenfalls vertreten. Willkommen sind Schüler ab 14 Jahren aus Förder-, Mittel-, Realschulen und Gymnasien.

Im Landratsamt spricht man von "einer der größten mittelfränkischen Berufe-Messen". Als "erstklassige Adresse zur Berufs- und Studienwahl" bezeichnet Landrat Matthias Dießl das Forum. Aussteller, Ausbilder und Azubis, beraten und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Der Landkreis bietet auch in diesem Jahr einen kostenlosen Bustransfer an. Der Fahrplan findet sich im Internet unter www.landkreis-fuerth.de

fn