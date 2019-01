Stein bejubelt seine Sportler

Faberstadt ist stolz auf ihre Breitensportszene - vor 1 Stunde

STEIN - Geräte und Bälle bleiben dieses Mal außen vor: In der Alten Kirche würdigte die Kommune 195 Athleten, die im vergangenen Jahr besonders erfolgreich waren. Wir haben hier die Bilder des Abends.

Was macht ein Veranstalter, wenn Sportgroßereignisse sich mit einem lange geplanten Termin überschneiden? Er sorgt einfach für den rechtzeitigen Schlusspfiff. So beruhigte Bürgermeister Kurt Krömer bei der Sportlerehrung der Stadt Stein die Gäste in der Alten Kirche: Das Handball-WM-Halbfinale Deutschland gegen Norwegen würde niemand verpassen.

Krömer betonte freilich – bei aller Liebe für den Profisport – die ungleich bedeutsamere Funktion des Breitensports mit einer guten Leistungsspitze in der Faberstadt. Neben den Sportlern würdigte er auch das ehrenamtliche Engagement der Trainer und Übungsleiter. Woche für Woche sind die drei Hallen für 79 Stunden durch die Sportjugend belegt.

Dabei ist die Palette breit: Die insgesamt 195 ausgezeichneten Athleten kamen aus den Sportarten Turnen, Handball, Radball, Hockey, Badminton, Bowling, Dressurreiten, Leichtathletik, Kegeln, Automobilsport, Triathlon, Schwimmen und Fußball.

Frank Kreuzer