Stein: Die Helfer nehmen Abschied

Ehrenamtliches Engagement für junge Flüchtlinge war in Stein überwältigend

STEIN - Aus der Heimat fliehen zu müssen, ist schlimm genug. Doch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge tragen ein besonders schweres Schicksal. Bei der Flüchtlingshilfe Stein fanden einige von ihnen übergangsweise ein Zuhause. Nun muss die Einrichtung schließen – doch aus den Augen verlieren, das will man sich nicht. Ein Resümee der letzten anderthalb Jahre.

Man will sich nicht aus den Augen verlieren: Pfarrer Reiner Redlingshöfer im Gespräch mit jungen Flüchtlingen. Dank des Deutschunterrichts der Steiner Ehrenamtlichen klappt die Verständigung in der Regel gut. © Foto: Burghardt



In den vergangenen beiden Jahren kamen laut Angaben des Bundesinnenministeriums rund 1,17 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland. Einige Zehntausend von ihnen sind Minderjährige, die ohne die Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen hier einreisten oder zurückgelassen wurden.

Etwa 200 dieser Kinder und Jugendlichen wurden seit November 2015 während ihrer ersten Wochen in Deutschland bei der Flüchtlingshilfe Stein untergebracht und versorgt, ehe man sie auf Wohngruppen im gesamten Bundesgebiet verteilte. Ende März wird die Erstaufnahmeeinrichtung allerdings schließen, weil in Folge des EU-Türkei-Abkommens kaum noch jemand nachkommt.

Die Steiner Flüchtlingshilfe ist kein eingetragener Verein, sondern ein Kreis von Vertretern der Steiner Kirchengemeinden und von unabhängigen Einzelpersonen. Der verantwortliche Deutenbacher Pfarrer, Reiner Redlingshöfer, zog nun Bilanz zur Arbeit der letzten eineinhalb Jahre: "Als es damals losging, haben sich innerhalb weniger Wochen über 100 freiwillige Helfer verschiedenster Nationalitäten und Glaubensrichtungen gemeldet. Auch heute sind noch 50 von ihnen aktiv."

Diese Hilfe wurde auch dringend benötigt. Denn im Schnitt lebten etwa 30 bis 40 junge Flüchtlinge – allesamt männlich – in dem ehemaligen Gewerbegebäude in der Steiner Knauppstraße. Maximal waren es sogar einmal 70 Personen. "Allein die drei Mal tägliche Essensausgabe war nicht ohne freiwillige Hilfe zu schaffen", berichtet Redlingshöfer.

Vielfältiges Sportprogramm

Um den Kindern und Jugendlichen eine Beschäftigung zu bieten, setzten sich viele Helfer für ein umfangreiches Sportprogramm ein. Ob Tischtennis- und Fitnesstraining oder die Teilnahme am Handball- und Fußballtraining der Steiner Vereine – die Ideen waren vielfältig und das Engagement groß.

Laut Pfarrer Redlingshöfer wollte einer der Ehrenamtlichen den Jungen gerne das Schwimmen beibringen. Voraussetzung, um solch einen Kurs zu leiten, ist aber das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen, das der Rentner extra dafür ablegte.

Auch für den dringend benötigten Deutschunterricht hatten über 30 Bürgerinnen und Bürger ihre Unterstützung angeboten. Dadurch konnte in relativ kleinen Gruppen von fünf bis acht Personen geübt werden. Jeder Bewohner der Unterkunft kam so auf zwei Stunden Unterricht am Tag. Dass dieser anscheinend Früchte getragen hat, ließ sich auf dem jüngsten Begegnungstreffen der Flüchtlingshilfe im Steiner Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum erleben.

Alle vier Wochen kommen dort die jetzigen und ehemaligen Bewohner der Einrichtung mit den Helfern zusammen, um sich bei Kaffee und Kuchen über die neuesten Entwicklungen auszutauschen. Die meisten der jungen Asylsuchenden, die teilweise auch in anderen Landkreisen untergebracht sind, sprechen schon recht flüssiges Deutsch. Einige begrüßen ihre Steiner Freunde sogar mit einem kernigen "Servus".

An den regelmäßigen Treffen wollen sowohl die ehrenamtlichen Helfer, als auch die ehemaligen Bewohner festhalten. Auch, wenn Ende März die letzten acht Flüchtlinge die Einrichtung verlassen werden. Seit Jahresbeginn ist gerade einmal noch ein neuer Bewohner eingezogen – zu wenig, um die gesamte Unterkunft aufrecht zu erhalten. Neuankömmlinge werden dann von anderen Einrichtungen aufgenommen.

Allerdings brodelt es derzeit wieder gewaltig zwischen einigen EU-Staaten und der Türkei. Auf die Frage, wie schnell man wieder Flüchtlinge in Stein aufnehmen könnte, antwortet Redlingshöfer: "Man müsste sich dann nach einer neuen Unterkunft umschauen, weil das bisherige Gebäude abgerissen werden soll. Aber zumindest an freiwilligen Helfern mangelt es uns nicht in Stein."

