Stein: Dieb schlug Scheiben von vier Autos ein

Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen wurden gestohlen - 23.03.2017 18:39 Uhr

STEIN - Auf der Suche nach Wertsachen hat ein Dieb die Seitenscheiben von mehreren Fahrzeugen in Stein eingeschlagen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Stein bittet um Hinweise von Zeugen. Vier Delikte wurden ihr bisher gemeldet, die sich von Dienstag auf Mittwoch in Straßen im Fabergut ereignet haben, die nicht weit auseinander liegen.

Folgende Fahrzeuge sind beschädigt und durchsucht worden: ein blauer Opel Vivaro im Fasanenring, ein weißer Hyundai Grand Santa Fee in der Gutzberger Straße, ein silberner Mazda CR 1 in der Straße An der Schanze und ein weißer Citroen C 1 in der Gartenstraße.

Der unbekannte Täter ging immer nach dem selben Muster vor: Er schlug die Seitenscheiben ein, durchwühlte die Autos und machte dabei Beute im Gesamtwert von rund 700 Euro.

Er erbeutete unter anderem eine Handtasche, ein mobiles Navigationsgerät und eine Kettensäge. Der von ihm verursachte Sachschaden dürfte allerdings mindestens doppelt so hoch sein wie der des Diebesguts, so die Polizei.

Die Spurensicherung an den Fahrzeugen übernahmen Beamte der Kripo aus Fürth. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird jedoch gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Stein zu wenden, die nun mit allen weiteren Ermittlungen betraut ist. Sie ist unter der Telefonnummer (09 11) 9 67 82 40 erreichbar.

fn