Stein: Gratis-Open-Air mit Spider Murphy Gang

STEIN - Stein feiert Jubiläum und alle dürfen mitmachen — und das zum Nulltarif. Mit einem großen Open Air auf dem Weihersberg erreicht das Jahr des 40. Stadtgeburtstages seinen Höhepunkt.

40 Jahre Stadterhebung Stein — 40 Jahre Spider Murphy Gang: Die beiden Jubiläen treffen beim Open Air am Weihersberg vom 7. bis 9. Juli aufeinander. © Archivfoto: Harald Sippel



Drei Tage lang wird das Gelände am Weihersberg neben dem Palm Beach beben. Bei freiem Eintritt gibt es viel Musik, fränkischen Humor, orientalischen Charme und sportliche Glanzlichter auf der dort aufgebauten Bühne. Unter den zahlreichen Programmpunkten sticht der Auftritt der Spider Murphy Gang heraus. Die bayerische Band hat heuer ebenfalls Grund zu feiern: Seit 40 Jahren unterhalten die Musiker mit ihren Rock-’n’-Roll-Hits wie "Schickeria" oder "Skandal im Sperrbezirk" das Publikum. Sie hat sich formiert, als Stein den Stadttitel erhielt. "Ein Brückenschlag zu unserem Jubiläum", meint Bürgermeister Kurt Krömer, der sich selbst schon auf den Auftritt der Band freut.

Doch das ist nicht alles, Stein lässt es krachen: Moderiert wird das Drei-Tages-Fest von Matthias Matuschik, bekannt aus seiner Sendung auf Bayern 3. Matuschik darf zum Auftakt die Renée Walker Band ansagen, die einen Mix aus eigenen Songs und Coverversionen präsentiert. Zurückversetzen in die Jahrzehnte der Stadterhebung wird die Bayern 1-Band, die die Fans der 1970er- und 80er-Songs in Partylaune bringen will. Sie hat den DJ Jürgen Kaul, genannt Kauli, dabei. Bis 23 Uhr wird aufgelegt und vor der Bühne darf getanzt werden.

Wer es bequemer mag, kommt am Samstagnachmittag. Dann stehen dort Stühle für alle, die die Kultstars Waldtraud und Mariechen aus Fürth erleben möchten. Reservieren geht nicht, also rechtzeitig da sein.

Die perfekte Einstimmung auf den Hauptact der Spider Murphy Gang bieten die Troglauer. Die Musiker aus der Oberpfalz haben eine Mischung aus Rock und volkstümlicher Musik im Gepäck, genannt Heavy Volxmusik. Gegen 21 Uhr werden die Musiker um den Münchner Günther Sigl den Weihersberg zum Rocken bringen. Der Abend endet gegen 22.30 Uhr mit einem großen Feuerwerk.

Ruhiger wird der Sonntag. Am ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr sind alle Kirchengemeinden der Stadt beteiligt. Ein Gospelkonzert, Soul und Blues von Tony Bulluck, der mit dem Bayerischen Blues Award ausgezeichnet wurde und zum Abschluss der Auftritt von Michael Lane, der aus der Casting Show "The Voice of Germany" bekannt ist. Gegen 18 Uhr ist die dreitägige Feier beendet.

"Mir war es wichtig, dass auch Steiner Vereine und Gruppen einbezogen sind", sagt Bürgermeister Krömer und weist eigens auf die Tanzshow der "Töchter der Wüste" oder den Auftritt der Gymnastinnen des TSV Stein hin. Geplant für das dreitägige Open Air wird bereits seit einem Jahr. Es ging nicht nur darum, die Musiker zu buchen, sondern auch um logistische Details. 17 Caterer wurden bestellt, ein Drittel davon sind die derzeit so angesagten Foodtrucks, die auch vegetarische und süße Leckereien an Bord haben. Natürlich gibt es auch den klassischen Imbiss mit Bratwurst und Steak. Neben Bier und Alkoholfreiem werden Cocktails und Wein ausgeschenkt.

Wer mal nicht vom Geschehen auf der Bühne fasziniert ist, findet auf dem 27 000 Quadratmeter großen Gelände genügend Möglichkeiten der Unterhaltung. Besonders an den Nachwuchs wurde gedacht. Für Kinder werden diverse Aktivitäten angeboten, wie die närrischen Spiele, die sich die Steiner Schlossgeister ausgedacht haben. Radler haben am Samstag die Möglichkeit, ihr Fahrzeug durch die Polizei, die am Stand der Stadt Stein vertreten ist, registrieren zu lassen (Kaufvertrag mitbringen).

Eigens vor einem Jahr angesät und jetzt gemäht wurde der Rasen für die bis zu 1000 Parkplätze, die direkt vom Kreisel zu erreichen sind. Dort werden Autofahrer eingewiesen, auch das Parken ist kostenfrei. Wer mit dem Rad kommt, kann sein Gefährt auf einem Extra-Stellplatz absperren.

Damit alle in Ruhe feiern können, wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, der auch Taschenkontrollen vornehmen darf. Also besser keine großen Taschen und Rucksäcke auf das Gelände mitbringen.

Freitag, 7. Juli

14 Uhr Beginn des Bürgerfestes

16.15 Uhr Renée Walker Band

18.45 Uhr DJ Jürgen Kaul

20.30 Uhr Bayern 1 Band

22 Uhr DJ Jürgen Kaul

Samstag, 8. Juli

10 Uhr Beginn

11.15 Uhr Renée Walker Band

12.15 Uhr Töchter der Wüste

13.15 Uhr Auftritt TSV Stein

16 Uhr Waltraud & Mariechen

17.30 Uhr Zaubershow

19 Uhr Troglauer

21 Uhr Spider Murphy Gang

22.30 Uhr Feuerwerk

Sonntag, 9. Juli

10.15 Uhr Ökumenischer

Gottesdienst

11.15 Uhr Gospelkonzert

12 Uhr Töchter der Wüste

13 Uhr Tony Bulluck

15 Uhr TSV Stein

15.30 Uhr Kammerchor Stein

16.15 Uhr Michael Lane

