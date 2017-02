Stein: Hort statt Ganztagsschule

STEIN - Für den Umbau des alten Schulhauses in Oberweihersbuch in einen Hort hat die Stadt Stein den Architektenvertrag erweitert. Anlass in der Stadtratssitzung für eine kritische Nachfrage.

Das alte Schulhaus in Oberweihersbuch soll in einen Hort umgebaut werden. © Beate Dietz



Für ein Honorar von 164 000 Euro soll das Büro „b+architekten“ einen Plan für den Umbau des Gebäudes an der Stuttgarter Straße erstellen und die Arbeiten leiten. 40 neue Hortplätze werden für Steiner Kinder nach der Vollendung bereit stehen.

Zweiter Bürgermeister Bertram Höfer (CSU) stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Ausbau von Hortplätzen überhaupt nötig sei. Schließlich habe Kultusminister Ludwig Spaenle angekündigt, dass die Ganztagsschule für alle Grundschüler kommen werde. „Das wird Einfluss auf den Bedarf an Hortplätzen bei uns haben“, meinte Höfer. Bürgermeister Kurt Krömer zitierte darauf aus Gesprächen, die er mit Eltern geführt habe. „Die Eltern befürworten die Ganztagsschule nicht,“ gab er das von ihm gewonnene Stimmungsbild wieder. Nachteile des Ganztagsschule seien, dass um 15.30 Uhr Schluss sei und es keine Ferienbetreuung gebe.

Beate Dietz