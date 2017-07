Stein: Im Neuwerk ist alles genehmigt

Erneut Kritik an Arbeiten im Wiesengrund - vor 49 Minuten

STEIN - Kritisch von Bürgern beäugt werden die Bauarbeiten am Neuwerk 4. Auf dem Gelände im Steiner Außenbereich haben sich der ortsansässige Hotelier Siegfried Hochstein und seine Partnerin Jutta Heller den Traum vom idyllischen Wohnen realisiert. Und das bis heute alles ganz legal, wie das Landratsamt versichert.

Im Steiner Wiesengrund lebt es sich idyllisch. © mj



Im Steiner Wiesengrund lebt es sich idyllisch. Foto: mj



Derzeit finden wieder Bauarbeiten am Neuwerk 4 statt, unter anderem angeblich der Bau eines Schwimmteichs oder Pools. Im Steiner Stadtrat und nun sogar im Kreistag wurde nachgefragt, was auf der Fläche vor sich gehe, denn das Grundstück liegt im Wiesengrund und damit in einem Areal, das in doppelter Hinsicht unter Schutz steht: als Landschafts- und Wasserschutzgebiet.

Bereits 2015 war es zu Kritik aus der Bürgerschaft an der Genehmigung für das Abholzen von Bäumen auf dem Gelände gekommen. Die Untere Naturschutzbehörde, die beim Landratsamt angesiedelt ist, hatte darin aber sogar eine Verbesserung des Geländes gesehen und deshalb Ja dazu gesagt.

Bürger und Bund Naturschutz ließen diese Entscheidung, die nur mündlich gegeben worden war, von der Regierung und anschließend vom Münchner Umweltministerium überprüfen. Dort kam man schließlich zu der Erkenntnis, dass das Verfahren zwar kritisch zu betrachten sei, aber es sich um eine so genannte "Legalausnahme" gehandelt habe. Dieser bürokratische Fachterminus findet dann Anwendung, wenn beispielsweise Bäume umzustürzen drohen und deshalb rasch gefällt werden müssen.

Auch, ob die Ausmaße des Umbaus korrekt seien, wurde von zahlreichen Bürgern bezweifelt. Kurzzeitig waren zudem die Arbeiten auf Anordnung der Bauaufsicht des Landratsamtes eingestellt worden.

Großes Misstrauen

Eigentlich, so wurde es in öffentlichen Gremien dargestellt, hätte die Alt-Immobilie, ein Gebäude aus den Nachkriegsjahren, nur minimal vergrößert werden dürfen. Ob dies tatsächlich eingehalten wurde, darüber gab es aber nie Informationen, sondern nur Aussagen der Bauherren. Viele Steiner machte dieses Vorgehen in diesem sensiblen Bereich misstrauisch.

Die Stadt Stein hat rein formal mit den Vorgängen im Neuwerk 4 nichts zu tun, denn es handelt sich um ein Grundstück im Außenbereich, für das es keinen städtischen Bebauungsplan gibt. Zuständig ist hier das Landratsamt. Nach Auskunft der Zirndorfer Behörde steht die Baukontrolle in engem Kontakt mit den Eigentümern. Bislang entspreche alles den Genehmigungen, auch der Bau des Swimmingpools sei korrekt. Denn eine solche Anlage habe dort bereits im Vorgängeranwesen existiert.

bd