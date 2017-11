Stein präsentiert den Pflegealltag in feinfühligen Fotos

Ausstellung im Forum zeigt besondere Perspektiven und wirbt für die Seniorenmesse - vor 10 Minuten

STEIN - Wie sieht der Alltag in bayerischen Seniorenheimen aus? Das zeigt eine Wanderausstellung im Forum Stein noch bis zum 18. November. Mit intimen, und oft auch berührenden Fotos ist es der Künstlerin Sibylle Kölmel gelungen, Eindrücke und Atmosphäre einzufangen.

Beeindruckende Bilder konnten (von li.) Steins Bürgermeister Kurt Krömer, Michael Schüller. Tanja Kurz und Landrat Matthias Dießl in der Ausstellung bewundern. © Foto: Sebastian Zelada



Beeindruckende Bilder konnten (von li.) Steins Bürgermeister Kurt Krömer, Michael Schüller. Tanja Kurz und Landrat Matthias Dießl in der Ausstellung bewundern. Foto: Foto: Sebastian Zelada



Dabei hat sie Bewohnerinnen und Bewohner eines Heims über einen längeren Zeitraum begleiten und fotografieren dürfen. Die ausgestellten Momentaufnahmen zeigen die Pflegekräfte nicht einfach nur im Umgang mit Heimbewohnern, sondern vermitteln eine positive, warme Stimmung.

Landrat Matthias Dießl, der Steiner Bürgermeister Kurt Krömer, Tanja Kurz von der Koordinationsstelle für Seniorenangelegenheiten im Landratsamt und der Center Manager des Forums, Michael Schüller, verschafften sich zur Eröffnung selbst einen Eindruck.

Angesichts der bevorstehenden Seniorenmesse des Landkreises an gleicher Stelle lobte Dießl, es sei gut, im Vorfeld "ein wenig für das Thema Werbung machen zu können. Ich denke, es ist eine interessante Ausstellung, die das Thema Pflege auch einmal aus einer anderen Perspektive zeigt. Oft wird viel über die Problemstellungen in der Pflege geredet, aber die guten Dinge, und was für die Menschen getan wird, das kommt manchmal zu kurz. Das bringt eine schöne Perspektive mit hinein."

Steins Bürgermeister Krömer meinte, es sei "eine tolle Gelegenheit, zu zeigen, was die Pflege ausmacht, nachdem wir ja ein neues Altenheim mit 72 Pflegeplätzen in unmittelbarer Nähe des Forums bekommen". Mit dem Ende der Ausstellung startet die Seniorenmesse am 18. November. Von 10 bis 17 Uhr erwarten die Besucher zahlreiche Vorträge und Mitmachprogramme zum Thema Pflege und seniorengerechtes Wohnen.

sez