Stein zeigt seine unbekannten Facetten

Halbstündiger Film über die Faberstadt: Vom Terrarium über die Kultkneipe bis zur Sauna - vor 1 Stunde

STEIN - Eine filmreife Gemeinde: Die Medienwerkstatt Franken hat einen Film über die Besonderheiten der Stadt Stein gedreht – und feierte eine Premiere vor Ort.

Neue Perspektiven suchten die Kameraleute, die für die Medienwerkstatt Franken den Film über die Stadt Stein drehten. © Foto: Medienwerkstatt



Neue Perspektiven suchten die Kameraleute, die für die Medienwerkstatt Franken den Film über die Stadt Stein drehten. Foto: Foto: Medienwerkstatt



Faber-Castell und Palm Beach – diese beiden Steiner Markenzeichen kennt man auch weit außerhalb der Stadt. Aber die Regisseurin Lisa Kräher und ihr Team von der Medienwerkstatt Franken zeigen in ihrem etwa halbstündigen Dokumentarfilm auch weniger bekannte Facetten: Sie besuchten unter anderem den Gartenbauverein, das Terrarium und die Kultkneipe "Nachtkästla". Zu Wort kommen außerdem die neue Trachtenberatungsstelle des Bezirks, Studenten der Faber-Castell-Akademie und die Bäckerei im Ort.

"Dreizehn Mal haben wir im vergangenen halben Jahr hier gedreht – das ist sehr viel für einen halbstündigen Film", sagte die Regisseurin bei der gut besuchten Premiere in der alten Kirche: "Wir hätten locker auch einen 90-Minüter aus dem Material machen können."

Die Medienwerkstatt Franken gibt es fast schon so lange, wie Stein eine Stadt ist. Bereits seit den 80er Jahren spezialisiert sie sich auf Dokumentarfilme aus dem Städtedreieck. Dennoch ist die Stein-Doku in mehrerlei Hinsicht eine Premiere: "Bisher haben wir immer Stadtteile innerhalb Nürnbergs porträtiert", sagt Kräher. "Dieser Film ist unser erstes Städteporträt aus dem Landkreis Fürth." Und das erste, das vor der Fernsehpremiere live vor Publikum gezeigt wurde: "Da sind wir natürlich schon etwas aufgeregt, da wir nicht wissen, wie das Publikum reagieren wird", gestanden Kräher und ihre Kameramänner Günther Wittmann und Winfriede Schumann.

Begeistertes Publikum

Doch das Publikum beklatschte die abwechslungsreiche Doku begeistert. Nur manche Darsteller waren verwundert: "Ich dachte gar nicht, dass ich so stark Fränkisch rede", sagte eine der Interviewten.

Dem Team hat die Arbeit in Stein jedenfalls großen Spaß gemacht: "Ich mochte es vor allem, in diesen ruhigen ländlichen Gebieten zu drehen", erzählt Winfried Schuhmann. "Nur ein paar Kilometer abseits der Bundesstraße ist man da plötzlich in einer friedlichen Idylle."

Aber auch die Probleme Steins werden nicht ausgespart: Der tägliche Stau im Zentrum wird genauso angesprochen wie die drohende Überalterung der Gemeinde.

"Ein sehr schöner Film, der auch mir noch neue Facetten gezeigt hat", lobt Bürgermeister Kurt Krömer. Und tatsächlich gibt es selbst für Kenner noch Überraschendes zu entdecken. Etwa das Kaffeekränzchen "Sauna Girls" oder eine der größten Apple-Computer-Sammlungen Deutschlands.

Zu sehen ist der Film auf der Internetseite: www.medienwerkstatt-franken.de

Peter Romir