Steiner Forum sucht Stammkunden

Centermanager zeigt sich nach den ersten neun Monaten zufrieden — Kostenlos parken - vor 51 Minuten

STEIN - Neun Monate nach der Eröffnung des Steiner Forums hat Centermanager Werner Schiffgen Bilanz gezogen. Gute Nachricht für die Kunden: Ab sofort sind die ersten 90 Minuten im Parkhaus kostenlos.

Das Forum wirbt um Kunden. © Giulia Iannicelli



Gerüchte um Ladenschließungen bestätigte Schiffgen nicht, aber: In jedem Center entscheide sich in den ersten ein bis zwei Jahren, ob Mieter und Vermieter mit der Entwicklung zufrieden sind. „Da kann es auch mal zu Schließungen kommen, vielleicht auch bei uns.“ Ihm zufolge bewegt sich die Kundenzahl pro Tag in einem „zufriedenstellenden vierstelligen Bereich“. Der Vermietungsstand im 14 000 Quadratmeter großen Center beträgt 95 Prozent. Drei Flächen will Schiffgen noch an den Mann bringen.

Zum Eigentümerwechsel kurz nach der Eröffnung sagte er nur so viel: „Immer mehr Versicherungen oder Banken suchen ihr Heil in Immobilien.“ Sontowski & Partner hatte das Center nach eigenen Angaben für 60 Millionen Euro erstellt. Kurz darauf ging es dann für 63 Millionen Euro an den neuen, namentlich nicht bekannten Eigentümer.

Auf die Rückmeldungen von Kunden habe man nun reagiert: Die ersten 90 Minuten Parken in der Tiefgarage sind kostenlos. Außerdem schmücken hohe Bäume und Pflanzen die Centerpassagen, weil Kunden eine Bahnhofshallenatmosphäre mit hohem Lärmpegel bemängelt hätten.

Laut Schiffgen haben die Steiner eine Kaufkraft von 95 Millionen Euro, von denen sie 65 Millionen im Ort ausgegeben. Das Forum wolle die Nahversorgung ergänzen, auch in Hinblick auf das hohe Durchschnittsalter der Steiner Bürger. Ziel sei es nun, Stammkunden zu gewinnen. Eine Strategie ist dabei, den großen Platz vor dem Center als Treffpunkt zu etablieren, da es keinen richtigen Marktplatz in Stein gebe. Helfen sollen Aktionen wie das riesige Osternest, in dem Kinder nach Süßigkeiten suchen konnten. Bis in die Weihnachtszeit sind Aktionen geplant, unter anderem vom 5. bis 12. November zum einjährigen Bestehen des Forums.

feb