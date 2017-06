Steiner Gastfamilie wird dringend gesucht

Der Tschernobyl-Initiative ist unerwartet ein Elternpaar abgesprungen - vor 17 Minuten

STEIN - Jetzt wird’s eng: Die Initiative "Hilfe für Tschernobylkinder" der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Stein sucht dringend eine Gastfamilie für zwei Geschwister: ein zwölfjähriges Mädchen und ihren neunjährigen Bruder, die am 8. Juli in der Gruppe von Tschernobylkindern nach Stein kommen möchten, um sich hier bis 5. August von ihrer nach wie vor verstrahlten Heimat zu erholen.

Auch Stadtführungen in die Nürnberger Altstadt stehen beim Besuch auf dem Programm. © Uwe Niklas



Die Familie, die bereits zugesagt hatte, die beiden bei sich aufzunehmen, musste kurzfristig absagen. Dank vieler anderer Gastfamilien können sich 114 Kinder in Stein und der Region erholen. Sie leiden über 30 Jahre nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl unter den Folgen der Katastrophe, sei es durch die Strahlung an sich oder durch belastete Lebensmittel. Entsprechend mitgenommen sind die Jungen und Mädchen aus Weißrussland.

Auch das Geschwisterpaar freut sich bereits auf die Reise nach Mittelfranken, berichtet Karin Schaepe von der Tschernobylinitiative. "Alle Papiere sind fertig, die Fahrt könnte losgehen – und ich möchte diesen Kindern ungern sagen müssen, dass sie zu Hause bleiben müssen, weil wir keine Familie für sie gefunden haben." Wer kurzentschlossen bereit ist, in die Bresche zu springen, kann sich unter Telefon (09 11) 67 43 39 oder per Mail k.schaepe@pg-hilfe-fuer-tschernobylkinder.org direkt an Karin Schaepe wenden. Die Kinder werden von mitreisenden Lehrerinnen betreut, die teils auch dolmetschen können.

Weitere Informationen im Internet unter www.pg-hilfe-fuer-tschernoblkinder.org. Spendenkonto: Sparkasse Fürth IBAN DE35762500000000310201.

fn