Steiner Gymnasiasten heimsen Kulturpreis ein

Das Stück "Pink Panther" war Anlass der Auszeichnung - vor 1 Stunde

STEIN - Der diesjährige Kulturpreis der Stadt Stein geht an die Theatergruppe des Gymnasiums.

Die Theatergruppe des Steiner Gymnasiums erhielt den Kulturpreis der Stadt. © Simon Schübel



Neben dem jahrzehntelangen kulturellen Engagement, das Kulturreferentin Agnes Meier (li.) in ihrer Laudatio besonders hervorhob, war speziell das Stück „Pink Panther“ der Anlass für die Auszeichnung. Darin zeichneten die Schüler die Geschichte des NSU nach. Drei Monate lang haben dazu die Mitglieder der Theatergruppe die veröffentlichten Akten des Prozesses durchgearbeitet und an dem Stück geschrieben. Stellvertretend für die Theatergruppe nahmen Jessica Hassler, Astrid Schneider und Tomasz Kaszubouski (Mitte v. li. n. re.) zusammen mit Thorsten Peschel, Leiter des Bereichs Darstellendes Spiel am Gymnasium Stein, und Schulleiter Gerhard Nickl (3. v. li.) im Rathaus den Kulturpreis entgegen.

Simon Schübel