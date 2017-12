Steiner Keimzelle für Lebensqualität

Stadt erläutert Projekt Weinberg und grünes Klassenzimmer - vor 0 Minuten

STEIN - Was ist der Naturerlebnisraum "Steiner Keimzelle"? Das hat die Stadt nun in einer Presseerklärung erläutert und damit auf die Berichterstattung in den Fürther Nachrichten vom Donnerstag reagiert, in der es um Rodungen unterhalb der Deutenbacher Straße ging.

Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Naturerlebnisraum hatten kürzlich Anwohner aufgeschreckt. Doch die Stadt verspricht eine attraktive Entwicklung. © Foto: Scherer



Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Naturerlebnisraum hatten kürzlich Anwohner aufgeschreckt. Doch die Stadt verspricht eine attraktive Entwicklung. Foto: Foto: Scherer



Das neu zu gestaltende Areal liegt im Rednitzgrund südöstlich der Hauptstraße, zwischen der Luitpoldstraße im Norden, der Gerasmühler Straße im Osten und der Deutenbacher Straße im Westen. Die Fläche ist bisher größtenteils landwirtschaftlich genutzt und befindet sich im Überschwemmungsbereich der Rednitz. Nun sollen dort verschiedene Erlebnisräume in der Natur entstehen, beispielsweise ein grünes Klassenzimmer, ein Hain mit besonderen Bäumen, ein Brunnen oder eben besagter Weinberg sowie kleinere Gartenparzellen.

Bei der jetzt gerodeten Fläche habe es sich um einen verwilderten Kleingarten gehandelt, teilt die Stadt mit. An den Bäumen seien "erhebliche Vorschäden durch den Borkenkäfer" erkennbar gewesen.

Der Eingriff solle so gering wie möglich gehalten werden. Bereits vorhanden ist eine Flutrinne als Ausgleichsfläche für das "Forum Stein", außerdem sollen Bäume und Sträucher möglichst erhalten bleiben. Die neu angelegten Flächen werden auch künftig nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein, so die Stadt.

Bauamtsleiter Wolfgang Schaffrien ist zuversichtlich: "Mit der Steiner Keimzelle will die Stadt ein wichtiges Landschaftsprojekt realisieren, das den Kindern und Jugendlichen die Natur näher bringen soll. Örtliche Vereine und Schulen werden mit eingebunden, sodass die Keimzelle ein Gemeinschaftsprojekt wird."

bd