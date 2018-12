Steiner "Lichtblick" freut sich über helfende Hände

Gymnasiasten erarbeiteten 3013 Euro, die Spende hilft der Tafel in der Faberstadt - vor 1 Stunde

STEIN - In diesem Jahr gab es die schöne Bescherung schon kurz vor Weihnachten: Mit sichtlich großer Freude nahmen Hannelore Pfetzing-Scheitinger, Johanna Dippold und Herbert Lang vom Verein "Lichtblick" einen Scheck über 3013 Euro entgegen, den ihnen der Direktor des Steiner Gymnasiums, Gerhard Nickl, überreichte.

Viel Geld, das der Verein „Lichtblick“ für die Tafel in Stein verwenden kann, darüber freuen sich (vorne v. li.): Hannelore Pfetzing-Scheitinger, Johanna Dippold und Bastian Lechner sowie Kurt Krömer, Gerhard Nickl und Herbert Lang. © Foto: Romir



Gesammelt hatten das Geld die Schüler der 9. Klassen im vergangenen Schuljahr: "Wir machen jedes Jahr Projekttage unter dem Motto ‚Helping Hands‘, also helfende Hände", erzählt Lehrer Bastian Lechner. Zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Jansen organisiert er die Aktion schon seit mehreren Jahren.

Dabei gehen die Schüler aber nicht mit Spendenbüchsen herum und bitten um einen Obolus, sondern sie arbeiten – in kleinen Familienbetrieben, aber auch in großen Firmen in und um Stein. "Der Stundenlohn liegt dabei bei fünf Euro, aber manche bekommen etwas mehr, andere etwas weniger", so Lechner.

"Für die Schüler ist das nicht nur die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, sondern auch in Betriebe hineinzuschnuppern", sagt Bürgermeister Kurt Krömer. Insgesamt waren über 100 Schüler an den Projekttagen tätig, um die 3013 Euro zu sammeln.

Dass die "Helping Hands"-Spende in diesem Jahr an den Verein "Lichtblick" geht, freut dessen Mitglieder besonders – denn er bietet günstiges Essen für bedürftige Menschen im Rahmen der Fürther Tafel an. "Dass die Schüler solche Aktionen machen, ist die beste Prävention gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft", meint Stadträtin Hannelore Pfetzing-Scheitinger.

Der Verein hat erst vor kurzem ein neues Domizil an der Steiner Hauptstraße bezogen, in dem er sich noch intensiver um die Nöte seiner Kunden kümmern kann.

"Damit ist für uns ein Traum wahr geworden", sagt Johanna Dippold. Auch sonst kann der Verein von Erfolgen berichten: "Es kommen jetzt sogar schon Menschen zu uns, die früher unsere Kunden waren, aber es in einen Beruf zurück geschafft haben – und die nun selbst etwas spenden."

Für Schulleiter Nickl ist die Aktion Helping Hands "ein Baustein in unserem Schulprofil. Dazu gehören auch unser Engagement als Fair-Trade-Schule, Aktivitäten mit Flüchtlingen oder Senioren oder die "Kauf Eins mehr"-Aktion".

Bei diesem Projekt stellen sich die Schüler zweimal im Jahr vor dem Forum Stein auf und bitten Kunden, bei einem Lebensmittel eines extra zu kaufen und der Tafel zu spenden. Bei diesem Anlass konnten die Gymnasiasten auch die Arbeit der über 50 ehrenamtlichen Helfer der Tafel in Stein direkt kennenlernen: "Viele waren geschockt, wie viel gutes Essen sonst weggeschmissen würde, weil das Verfallsdatum abgelaufen ist."

Peter Romir