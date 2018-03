Steiner Saunalandschaft aufgemöbelt

Mit wärmsten Empfehlungen: Neubau im Palm Beach - vor 18 Minuten

STEIN - Das Kur- und Freizeitbad Palm Beach in Stein ist um eine Attraktion reicher: Seit vergangenem Freitag können sich Besucher in einem neuen Saunabereich entspannen.

Komfortabel entspannen kann man in den neuen Räumen des Saunabereichs. Auch ein Außenbecken gehört dazu. © Foto: Leberzammer



Komfortabel entspannen kann man in den neuen Räumen des Saunabereichs. Auch ein Außenbecken gehört dazu. Foto: Foto: Leberzammer



"Es ist Palm-Beach-Wetter", frohlockte Geschäftsführer Marcus Steinhart angesichts der trüben Schmuddelwitterung bei der offiziellen Eröffnung der jüngsten Erweiterung. Die Minusgrade der Vorwoche waren allerdings auch schuld daran, dass nicht alles an dem zwei Millionen Euro teuren Gebäude fristgerecht fertig geworden ist.

Ein paar Quadratmeter Fliesen fehlen noch und auch in den Duschen müssen die Handwerker, die jetzt 14 Monate am neuen Saunabereich gearbeitet haben, noch Hand anlegen. Davon abgesehen, steht der Neubau den Besuchern voll zur Verfügung. Und die nahmen ihn im Anschluss an die offizielle Freigabe durch Steinhart und Steins Bürgermeister Kurt Krömer auch gleich in Beschlag.

Ganz neu ist die 100 Grad heiße Banjasauna, das Gradierwerk mit Sole-Inhalation, eine Medialounge sowie ein 34 Grad warmer "Alpensee" mit Sprudelsitzen und Massagedüsen. Besonders schnell waren die Plätze auf den Doppelschaukeln mit Blick auf das Außengelände im Gradierwerk vergeben.

Neue Medien

In der Medialounge haben die Palm-Beach-Gäste nun die Möglichkeit kabellos unter TV- und Musikprogrammen auszuwählen. Auch freies WLAN ist dort verfügbar, was aber angesichts des Handyverbotes im Innern des beliebten Freizeitbades wohl weniger gefragt sein dürfte. Wem der Lesestoff unerwartet ausgeht, könne nun zumindest seinen E-Book-Reader mit neuen Inhalten schnell aufladen, begründet Geschäftsführer Steinhart das Internetangebot. Bürgermeister Krömer lobte das Engagement des Palm-Beach-Teams, das "einen touristischen Leuchtturm für ganz Nordbayern" geschaffen habe. Die jüngste Investition sorge dafür, dass dies so bleibe. Im vergangenen Jahr wurden 700000 Besucher gezählt. Eine Entwicklung, die nach oben zeigt – unabhängig ob nasskaltes Palm-Beach-Wetter herrscht oder nicht. "Wir profitieren auch davon, dass Urlaube im Inland immer beliebter werden", so Steinhart.

Armin Leberzammer