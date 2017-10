Steins "Fairschmecker" langen zu

STEIN - Fair frühstücken – das kommt anscheinend an bei den Steinern. Im Kultursaal des Rathauses ließen es sich die Bürger schmecken.

Käse, Obst, Wurst und Brötchen: Das Angebot beim Steiner Fairtradefrühstück ließ keine Wünschen offen. Die Gäste griffen zu, denn mit gutem Gewissen schmeckt es noch besser. © Foto: Sebastian Zelada



Die Stadt nimmt ihre Rolle als Fairtrade-Town ernst. Seit dem 25. Februar ist die Kommune zertifiziert, dies feierte sie im Zeichen der jüngst zu Ende gegangenen "Fairen Woche" mit diversen Veranstaltungen. Als Bürgermeister Kurt Krömer das dafür angerichtete, reichhaltige Frühstücksbuffet begutachtete und sich bei Schinken und Wurst bediente, war der Raum bereits gut gefüllt. Für 6 Euro genossen Bürger zwei Stunden lang mit den Organisatoren des sogenannten "Fairschmeckerfrühstücks" regionale und internationale Köstlichkeiten — mit dem guten Gewissen, fair produzierte Lebensmittel zu konsumieren. "Das ist schon eine kleine Tradition, die sich hier ergeben hat. Es kann jeder kommen und sich aus regionalen und fair gehandelten Produkten etwas aussuchen", so Krömer.

Neben Obst, Fruchtaufstrichen, Honig, Milch und Säften gab es natürlich auch Wurst, Käse und Milchprodukte aus regionaler Erzeugung. Angelika Dittmann, Autorin, Pädagogin und Mitglied im Fairtrade-Steuerungskreis: "Wir bieten beim Fairschmecker-Frühstück hauptsächlich Produkte aus dem Eine-Welt-Laden an. Es ist nicht zwingend alles bio, aber bei einigen Fairtrade-Produkten ist das der Fall."

Um Fairtrade-Town zu werden, habe Stein einige Kriterien erfüllen müssen, so Dittmann. "Es musste eine bestimmte Anzahl an Geschäften existieren, die faire Produkte mit auf den Weg bringen, wie ein Spielwarengeschäft, Supermärkte, Discounter oder Naturkostläden." Eine durchaus praktische Sache. So konnten alle, die über das Fairtradefrühstück auf den Geschmack gekommen waren, ihren nächsten Einkauf in einem der umliegenden Naturkostläden tätigen, die in weniger als fünf Gehminuten zu erreichen sind.

SEBASTIAN ZELADA