Steins Fotografen greifen zu Pinsel und Bohrer

Räume des SFC nach Renovierung in neuem Glanz — Modernste Präsentationstechniken wurden installiert - vor 35 Minuten

STEIN - Alles neu: Der Steiner Foto-, Film und Videoclub brachte seine Räume im Keller der Grundschule nach 35 Jahren auf den neuesten Stand.

Klar, dass in den renovierten Räumlichkeiten des Steiner Foto-Clubs sofort fotografiert wurde. Der Mitbegründer Jürgen Müller stellte die Neuerungen vor. © Foto: Peter Romir



Etwas versteckt in den Kellerräumen der Grundschule in der Mühlstraße 29 liegt ein Paradies für Fotografen und Filmemacher: Die Räume des Steiner Foto-, Film und Videoclubs, kurz SFC genannt. Hier gibt es alles, was man zum Bilder machen braucht: Ein Fotolabor, ein Dia-Labor, ein digitaler Schnittplatz und natürlich ein Raum für Filmvorführungen und Ausstellungen.

Doch diese Räume waren in die Jahre gekommen – kein Wunder, gibt es den rührigen Verein doch schon seit über 35 Jahren. „1980 haben Roland Schmidt und ich uns im Kindergarten unserer Kinder kennengelernt“, erinnert sich der damalige erste Vorsitzende Jürgen Müller. „Und wir haben festgestellt: In Stein gibt es über 40 Vereine – aber keinen für Foto und Video.“

Also gründeten sie einen und fanden bald die Räume im Keller der Grundschule: „Dort waren damals das Lager eines Geflügelzüchtervereins und eine öffentliche Badeanstalt“, erzählt Schmidt. Also flogen in den ersten Wochen erst mal Fliesen, Duschen und Hühnerkäfige raus, während die Fotografen sich einrichteten.

Seitdem nutzen die etwa 100 Mitglieder des Clubs die Örtlichkeit intensiv.

Fast jeden Tag in der Woche ist etwas geboten, vom gemütlichen Beisammensein über das Seminar zu Foto-Themen bis hin zu Ausstellungen. So wurde es dringend Zeit für eine Renovierung. Mit Unterstützung des Kommunalbetriebs Stein – ihm gehören die Räume – legten die Mitglieder selbst Hand an und ersetzten die alte Holzdecke durch helle Paneele, strichen die Wände und bauten modernste Präsentationstechnik ein, etwa eine Beleuchtung, die sich in der Farbtemperatur verstellen lässt – ideal für die Präsentation von Fotos.

Nebenbei wurden bei der Aktion die „historische“ Toilette durch ein modernes WC ersetzt, worauf die Mitglieder des Clubs besonders stolz sind. So stolz, dass sie keine Ruhe gaben, bis auch der Steiner Bürgermeister Kurt Krömer einmal als Testsitzer zur Verfügung stand.

Zur Feier der Eröffnung der neuen Räume gab es eine Fotoausstellung mit spektakulären Luftbildern und intensiven Porträts von Angela Alkov und Norbert Ott, die zeigen, auf welch hohem Niveau die Mitglieder des Clubs arbeiten.

Kontakt: www.sfc-stein.de

Peter Romir