"Step by Step" hilft Flüchtlingen beim Weg in den Beruf

Landkreisstiftung unterstützt die Arbeit der Kinderarche - vor 7 Stunden

FÜRTH - Willkommenes Geschenk: Die Landkreisstiftung fördert das Projekt "Step by step", das junge Flüchtlinge beim Weg in den Beruf unterstützt, mit 3000 Euro.

Modou (vorne) und Abdulfatah (3. v. li.) konnten in der Kinderarche und bei Praktika Berufe kennenlernen. Landrat Matthias Dießl (4. v. re.) und den anderen Gästen erzählten sie von ihren Eindrücken. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Bei der Spendenübergabe in den Räumen der Fürther Kinderarche, die das Projekt im September 2015 ins Leben gerufen hat, hat sich Landrat Matthias Dießl als Stiftungsratsvorsitzender ein Bild von der wichtigen Arbeit gemacht. Zwei der Teilnehmer, Modou und Abdulfatah, präsentierten die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in der Werkstatt und erzählten, welche Erfahrungen sie bei den Praktika machen konnten, die sie im Rahmen von "Step by Step" besucht haben. Ehrenamtliche Mentoren begleiten die jungen Menschen.

Das Kooperationsprojekt, das von den Wohngruppen für junge Flüchtlinge und der Berufshilfe Fürth gestemmt wird, hat bereits 43 Flüchtlingen im Alter von 14 bis 19 Jahren bei der beruflichen Orientierung geholfen. Momentan nehmen sieben Jugendliche daran teil.

