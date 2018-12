Stille Nacht mit ungewöhnlichen Klängen

Fürther Kirchenmusiktage: Zum Abschluss gab es ein Orgelkonzert der besonderen Art - vor 37 Minuten

FÜRTH - Ein Orgelkonzert mit dem Titel "Stille Nacht" gab es zum Abschluss der 55. Fürther Kirchenmusiktage in der Auferstehungskirche zu hören – und das musikalisch umgesetzt auf höchstem künstlerischen Niveau.

Variationen auf höchstem Niveau: Holger Gehring, Organist der Dresdner Kreuzkirche, beim Konzert in Fürth. © Foto: Kohler



Variationen auf höchstem Niveau: Holger Gehring, Organist der Dresdner Kreuzkirche, beim Konzert in Fürth. Foto: Foto: Kohler



Das weltweit wohl bekannteste Weihnachtslied, 1818 im Salzburger Land von dem Hilfspfarrer Joseph Mohr gedichtet und von dem Organisten Franz Xaver Gruber vertont, in über 50 Sprachen übersetzt, von der Unesco als immaterielles Kulturerbe von Österreich anerkannt — ohne Chor und Gesangssolisten?

Ja, doch, denn Holger Gehring, der Organist der Dresdner Kreuzkirche, hat "Stille Nacht" in den Mittelpunkt seines Orgelkonzerts gerückt – und dabei erklingt die bekannte Liedmelodie im Original nur in einem einzigen der sieben gespielten Orgelwerke. Schon allein diese tiefsinnig durchdachte Dramaturgie machte das Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Gehring eröffnete es mit zwei Werken des französischen Spätromantikers Alexandre Guilmant, dem "Marche religieuse" F-Dur op. 15 Nr. 2 über das Lied "Freue dich Welt, dein König naht" von Georg Friedrich Händel und der "Cantiléne pastorale" op. 15 Nr. 3. In dem zunächst ruhig fließenden Marsch, der sich mit gewaltig anschwellender Dynamik zu einem grandiosen Orgelwerk entwickelt und in feierlich-pathetischem Marschtempo breit zelebriert endet, kreist die Musik immer wieder um die Anfangstakte dieses Adventslieds, in der Pastorale wird bereits das weihnachtliche Geschehen mit lieblicher Melodik angedeutet.

Mit variabler Registrierung verzaubert Gehring die in dezentem Moll verklingende, verspielt wirkende Musik. Aus der gleichen Zeit stammt "Weihnachten" von Max Reger aus den Sieben Stücken op. 145, und doch ertönt hier eine neue Klangwelt, düster und geheimnisvoll; grelle Dissonanzen, choralartige Passagen und auch sphärenhafte Engelsklänge, dargeboten in farbiger und eindringlicher Registrierung. In drei Choralbearbeitungen über "Nun komm der Heiden Heiland" von Johann Sebastian Bach erklingt der Cantus Firmus mit mächtigen Pedaltönen, dann als klangschöne Solostimme und schließlich als ruhig fließende und reich verzierte Melodie, gefolgt von der Fuge g-moll BWV 542 in schwungvollem Tempo und fein strukturierter Phrasierung.

Zwischen die Weihnachtspastorale G-Dur op. 56 des Romantikers Gustav Adolf Merkel aus dem Jahr 1872 und die zeitgleich entstandenen "Variationen im Style eines Pastorale über das Weihnachtslied Stille Nacht" von Christian Robert Pfretzschner hat Gehring aus dem Gesamtwerk "La Nativité du Seigneur" von Olivier Messiaen aus dem Jahr 1935 den siebten Satz "Jesus akzeptiert sein Leiden" gestellt – ein erschütterndes Gegenüber von der Freude über die Geburt und dem Leiden und Sterben Jesu.

Clusterartige Klänge, Dissonanzen im Fortissimo-Tutti der Orgel, schockierende Töne – die Stille Heilige Nacht ist sehr weit entfernt, auch wenn die Szene im Fortissimo-Dur endet. In den Variationen von Pfretzschner wird die Melodie von Stille Nacht figurativ umspielt, dann über dem harmonischen Gerüst dargeboten, von flötenartigen Klängen in hoher Lage umspielt – und schließlich schimmert die Liedmelodie im Pedal durch, sanft verklingend.

Ungewöhnlich auch das Schlusswerk, die Sonate Nr. 6 e-moll op. 137 von Gustav Adolf Merkel, in der der Komponist die beiden Choräle "Aus tiefer Noth schrei ich zu dir" (Text und Melodie 1524 von Martin Luther) und "Wie schön leucht’ uns der Morgenstern" ineinander verwebt, weit ausholt, den anklingenden Choral zum Fest "Epiphanias" jäh unterbricht, in einer klanggewaltigen Fuge ausklingen lässt — hier der Hilferuf aus dem Psalm 130, dort der über der Krippe erlöschende Stern.

Und die Zugabe mit Zimbelstern wendete den Blick dann endgültig zum Weihnachtsgeschehen hin – zur Stillen Nacht.

Günter Greb