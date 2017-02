Stimme für Vernunft: Fürther Botschaften gegen den Hass

FÜRTH - Hass, Empörung und Hetze haben sich breitgemacht. Die Kampagne "Stimme für Vernunft" will den schrillen Tönen die Show stehlen und zeigen, wie viele Menschen Vertrauen in die Gesellschaft haben. Eine Internetseite soll zur Plattform für besonnene Botschaften aus ganz Mittelfranken werden. In Fürth wurde die Initiative von prominenten Unterstützern vorgestellt.

Gemeinsam gegen Hass (v. li.): Reinhard Block, André Hermany, Werner Müller, Carsten Träger, Michael Bauer und Markus Neubauer sind Botschafter für die Kampagne "Stimme für Vernunft" in Fürth. © Hans-Joachim Winckler



Ihren Ursprung hat die Initiative in Berlin: Im vergangenen Jahr hat die Bundes-SPD die Kampagne "Stimme für Vernunft" gegen rechtspopulistische und rechtsextreme Hetze gestartet. Sie wirbt dafür, Haltung zu zeigen, für demokratische Werte einzutreten und sich Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Gewalt entgegenzustellen. Mehrere Prominente unterstützen die Aktion, darunter die Schauspielerin Iris Berben, der Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der Schauspieler Clemens Schick oder der Sänger Udo Lindenberg.

Die Initiative soll nun regional Verstärkung bekommen: Auf der Seite www.mittelfranken-fuer-vernunft.de sollen sich Bürger in Video-Botschaften oder mit Unterschriften stark machen für die Demokratie und eine offene, vielfältige Gesellschaft.

Der Fürther SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger hat bereits eine Reihe von bekannteren Fürthern aus allen gesellschaftlichen Bereichen als Unterstützer gewonnen. Gemeinsam mit dem katholischen Dekan André Hermany, Stadttheater-Intendant Werner Müller, Reinhard Block (Vorstand des ASV Vach), Michael Bauer (Vorstand des Humanistischen Verbands Bayern) und Markus Neubauer (Gründer und CEO der Firma Silbury) warb Träger am Donnerstag dafür, dass sich viele Menschen beteiligen und so einer "lauten Minderheit", die Hass sät, nicht die Dominanz überlassen.

An diesem Samstagvormittag wird die Kampagne an Info-Ständen in Stadeln, in der Erlanger Straße, auf der Hardhöhe und in der Fußgängerzone bekannter gemacht. Wer möchte, kann gleich unterschreiben.

