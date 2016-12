Stimmstarker Einsatz gegen Weihnachtsberieselung

Mit traditioneller Fest-Liedliteratur trat Bariton Christoph von Weitzel in der Cadolzburg Markgrafenkirche an - 20.12.2016 17:15 Uhr

CADOLZBURG - Zu einem Adventskonzert mit dem Obernzenner Bariton Christoph von Weitzel lud die Cadolzburger Pisendel-Gesellschaft ein.

Gut drauf: Christoph von Weitzel sorgte in der Markgrafenkirche für festliche Stimmung. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Penetrante Berieselung mit Pseudo-Weihnachtsmusik in den Kaufhäusern schon seit November, rührselige Schnulzen in einschlägigen Veranstaltungen allenthalben – ist das heutzutage die Einstimmung auf das Geschehen im Stall von Bethlehem vor 2000 Jahren? Mitnichten, es geht auch anders. Beim Konzert in Cadolzburgs Markgrafenkirche mit dem Titel „Macht hoch die Tür – Die schönsten deutschen Weihnachtslieder“ erklangen am vierten Advent Weihnachtslieder aus früheren Jahrhunderten, im Volksliedton und in der Form des Kunstliedes, dazu Bach-Orgelwerke.

Christoph von Weitzel — Festengagements hatte er unter anderem am Salzburger Landestheater, in Würzburg und Plauen — hatte nicht nur dieses vielfältige und wohldurchdachte Programm vorbereitet, sondern gestaltete es auch mit voluminöser Baritonstimme, bewies Wandlungsfähigkeit in den verschiedenen Genres und moderierte mit anschaulichen Erläuterungen den Programmablauf.

Mit zwei Liedern aus dem frühen 17. Jahrhundert — „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“ — wurde der Abend stilvoll eröffnet, es folgten Weihnachtslieder aus dem Eichsfeld und Böhmen, abwechselnd auf der Orgel und am E-Piano begleitet von Anna Tyshayeva. Die Schwierigkeit, zwischen Orgelempore und Altarraum ohne Blickkontakt zu musizieren, meisterten die beiden Interpreten mit links. Dann durften die Zuhörer mit dem Lied „Ihr Kinderlein kommet“ zum ersten Mal aktiv eingreifen.

Eine neue Klangwelt führten die Lieder op. 8 von Peter Cornelius, der auch als Opernkomponist des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Seinen Zyklus von sechs Kunstliedern um das Weihnachtsgeschehen nahm Weitzel mit feiner dynamischer Differenzierung; einfühlsam die Erinnerung an die Kindheit in „Christus der Kinderfreund“. Und um die Würde der Heiligen Drei Könige zu unterstreichen, wechselte Liedbegleiterin Anna Tyshayeva bei diesem Lied vom E-Piano an die Orgel.

Lieder aus dem 15. Jahrhundert und bekannte Weihnachtsliteratur dominierten mitsamt stilvollen Orgel-Zwischenspielen den dritten Block des Abends. Mit der Fantasie a-Moll und dem Präludium G-Dur von Johann Sebastian Bach in abwechslungsreicher Registrierung entfaltete die Organistin schöne Kontraste zum Vokalprogramm. Noch einmal durften die Zuhörer mitsingen, darunter auch im unvermeidlichen „Stille Nacht“.

Mit „O heilige Nacht“ des französischen Opernkomponisten Adolphe Adam klang ein stimmungsvolles Konzert aus.

GÜNTER GREB