Storchen-Drama auf dem Schlot der Gustavstraße

Fürther Bilanz ist durchwachsen - In der Altstadt kam es wohl zu einer Tragödie - vor 21 Minuten

FÜRTH - Gleich vier Jungstörche sind in diesem Sommer in Vach groß geworden. Im Nest in der Gustavstraße muss sich hingegen eine Tragödie abgespielt haben. Auch im Landkreis fällt die Brut-Bilanz gemischt aus.

Auf dem Schlot der Gustavstraße hat diesmal kein Junges überlegt. © Hermann Klink



Auf dem Schlot der Gustavstraße hat diesmal kein Junges überlegt. Foto: Hermann Klink



Der Storchen-Jahrgang 2017 ist längst flügge und sucht die Wiesen der Umgebung heim. Dort, an einem reich gedeckten Tisch, futtern sich die Jungtiere schon mal Kraft an für die bevorstehende Reise in ihre Winterquartiere.

Ein Storchenpaar legt meist vier bis fünf Eier. Dass im Nest auf der früheren Vacher Dornbräu gleich vier Tiere ausfliegen konnten, ist ein schöner Erfolg, vor allem, wenn man weiß: "Dass alle durchkommen, ist doch eher selten." Vogelkundler Günter Löslein aus Veitsbronn sagt diesen Satz und verweist auf den Nistplatz auf dem Langenzenner Kloster. Vom nahen Kirchturm hat man dort die Störche gut im Blick. Als Löslein hoch droben junge Turmfalken beringte, konnte er sehen, dass vier Störche geschlüpft waren. Ausgeflogen sind allerdings nur zwei, wie Ulrike Ringel vom Naturamt der Stadt Langenzenn bestätigt. Die beiden anderen sind entweder erfroren oder waren einfach nicht kräftig genug, um zu überleben. "Schade" sei das, sagt Ringel, "aber besser als nichts."

"In der Natur ist das nun mal so", sagt auch Naturschutzwächter Herbert Schlicht aus Fürth. Ihm zufolge hat auf dem Schlot in der Gustavstraße in diesem Jahr kein einziges Jungtier überlebt. Schlicht geht davon aus, dass sie der Kältewelle Anfang Mai zum Opfer gefallen sind. Irgendwann habe ihm eine besorgte Altstadtbewohnerin Bescheid gegeben, dass die Altstörche nicht mehr fütterten.

Nestsanierung ist fällig

Im Oktober oder November, wenn der Schlot längst verwaist sein wird, will Schlicht mithilfe eines Hubsteigers nach dem Rechten sehen und das Nest – wenn nötig – sanieren, wie er sagt. Es sei leider durchaus denkbar, dass die Jungtiere in den regnerischen Frühsommertagen ertrunken sind. Zum einen verwenden die Altstörche bisweilen Plastikteile für den Nestbau, zum anderen härte der Boden mit der Zeit immer weiter aus. Beides könne dazu führen, dass Regenwasser nicht mehr abfließt.

Schon im Mai 2013 hatte sich im Gustavstraßennest ein Drama abgespielt. Bei Dauerregen und lediglich fünf Grad verendeten die Jungtiere – bis auf eines.

Auch vom Dach der evangelischen Kirche in der Landkreisgemeinde Wilhermsdorf gibt es keine Erfolgsmeldung. Im Frühjahr hatte ein Storchenpaar dort zum ersten Mal einen Nistplatz gebaut. Allerdings sei es bei einem "Brutversuch" geblieben, wie es Günter Löslein nennt. Entweder hatte das Weibchen erst gar keine Eier gelegt oder der Nachwuchs schlüpfte nicht.

Johannes Alles