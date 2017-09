Straße dicht: Vacher bekommen Shuttleverkehr

Die Hauptverkehrsroute wird wegen Bauarbeiten mehrere Wochen abgeriegelt — Busse weichen aus - vor 53 Minuten

FÜRTH - Nicht nur die Kirchweih wirbelt den städtischen Verkehr durcheinander – ab dem kommenden Mittwoch bis voraussichtlich 17. November ist die Vacher Straße wegen Bauarbeiten gesperrt.

Die Zennbrücke wird abermals für den Verkehr gesperrt. © Foto: Heinz Wraneschitz



Betroffen ist der Abschnitt zwischen Stadelner und Flexdorfer Straße (Zennbrücke). Die Buslinien 171 und 175 müssen deshalb über Mannhof ausweichen. In Vach wird montags bis samstags ein Shuttleverkehr eingerichtet, der die Haltestellen Schönblick, Am Altengraben und zusätzlich Peter-Hannweg-Straße und Rothenberger Weg bedient. Der Shuttlebus hat Anschluss an die Buslinie 175 an der Haltestelle Vach Nord.

Die Nightliner-Busse der Linie N 17 fahren nach dem Haltepunkt Am Vacher Markt zurück über Mannhof nach Flexdorf und Atzenhof. Das bedeutet: Fahrgäste, die normalerweise an den Haltestellen Am Vacher Markt, Mannhof, Wasserwerk, Herboldshof, Vach Bahnhof und Martin-Behaim-Straße in Richtung Innenstadt zusteigen, müssen die Haltepunkte in Richtung Atzenhof nutzen. An diesen Stationen entfällt jedoch die Fahrt um 1 Uhr. Als Ersatz für die Haltestellen Am Schönblick und Am Altengraben dienen die Haltepunkte Am Vacher Markt und Vacher Brücke.

Am Samstag, 18., und Sonntag, 19. November, wird dann voraussichtlich die Kreuzung von Vacher und Stadelner Straße komplett gesperrt. Die Linien 171 und 175 rollen an diesem Wochenende nur bis zur Haltestelle Otto-Lilienthal-Schule. In Vach verkehrt der Shuttleverkehr auch noch am 18. November. Die Linie 173 fährt von Stadeln nach Vach und ergänzt dadurch das Angebot der Linie 174 in Vach. Für Fahrgäste aus Atzenhof gibt es ebenfalls Shuttleverkehr.

fn