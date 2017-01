Streetworker a. D. nimmt sich der Zirndorfer Generation Ü 50 an

ZIRNDORF - Nach fast zwei Jahrzehnten in der offenen Jugendarbeit auf Zirndorfs Straßen fand sich Streetworker Rüdiger Kraus mit 51 Jahren in einem Alter, „in dem dieser Job abgeschlossen sein sollte“. Er hat eine neue Aufgabe gefunden: Mit dem Konzept „Agil“ beackert er jetzt das Feld der Freizeitangebote in der sozialen Erwachsenenarbeit. „Agil“ steht für altersgerecht, integrativ und lebendig.

Mit Flyern und im Internetauftritt wirbt Rüdiger Kraus für seine Freizeitangebote für die ältere Generation. Sein Motto: „Alles kann, nichts muss.“ © Foto: Winckler



Soziale Erwachsenenarbeit: Zirndorf findet sich damit in einer Vorreiterrolle. Eine hauptamtliche, zu hundert Prozent aus der Stadtkasse finanzierte Stelle, die neue Begegnungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Generation Ü50 erschließt, damit die „gesund durch jedes Lebensalter“ kommt, wie auf den Werbe-Flyern in eigener Sache zu lesen ist, gibt es andernorts im Landkreis Fürth nicht.

Bereits vor zwei Jahren hat sich Kraus als Urgestein der offenen Jugendarbeit im Fürther Land von der Straße verabschiedet. Vorübergehend war er im Nordstadttreff im WBG-Viertel im Einsatz. Von dort hat er mit Quartiersmanager Friedrich Meyer, der seit 2003 im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ für die dortige Stadtteilarbeit verantwortlich ist und das zwischenzeitlich auch für die Kernstadt übernommen hat, das Konzept fürs neue Stellenprofil entwickelt.

Über Jahre hinweg als Mitarbeiter des Jugendhauses „Alte Scheune“ geführt und aus dem Auto oder via Handy die beruflichen Kontakte pflegend, hat Rüdiger Kraus im Büro des Integrationsbeirats jetzt Unterschlupf und einen Platz, wo er Tisch, Stuhl und Computer nutzen kann, gefunden. Unterstellt ist er nun direkt Stefan Sächerl, dem Chef des Haupt- und Personalamts im Rathaus.

Seine Vollzeitstelle verbringt der diplomierte Sozialpädagoge zu einem Drittel in der mit diesem Schuljahr eingerichteten Ganztags-Übergangsklasse an der Mittelschule Zirndorf. Dort findet sich der „Jugendarbeits-Dinosaurier mit einem ganzen Rucksack an Erfahrungen“ (Kraus über Kraus) in einem „gänzlich neuen Betriebsklima: Im Jugendhaus waren die Jugendlichen zu Gast, auf der Straße war ich zu Gast, jetzt komm’ ich morgens in die Klasse und werde artig mit ,Guten Morgen, Herr Kraus‘ begrüßt, das ist eine ganz ungewohnte Erfahrung, das kenn’ ich nicht“.

„Putzige Rasselbande“

Der jüngste seiner Zöglinge, überwiegend osteuropäischer Herkunft, ist elf, der älteste 17 Jahre. Sie kamen, weil ihre Eltern hier Arbeit fanden. Von einer „ganz putzigen Rasselbande“ spricht Kraus, „zurückhaltend, fast unterwürfig, und getrieben von dem Bestreben, in Deutschland lernen und eine Ausbildung machen zu können“. Er unterrichtet sie in Deutsch, nimmt sie bei der Freizeitgestaltung an die Hand, etwa bei erlebnispädagogischen Aktionen, über die er sie für die Natur des Landes, in dem sie jetzt leben, begeistern will. Und lebt mit ihnen sein Steckenpferd, indem er sie an Musik heranführt. „Vielleicht klappt es ja mit dem Band-Auftritt im Sommer 2017 in der Schulaula.“

Das Gros seiner Arbeitszeit gehört jedoch der Erwachsenenarbeit, bei der er sich mit Unterstützung Friedrich Meyers auf Neuland wagt. Dabei kann er mit dem Familienzentrum, dem Integrations- sowie dem Seniorenbeirat und der Awo Weiherhof auf hilfsbereite Partner zählen. Auf der Internetseite der Stadt unter der Rubrik „Kultur, Freizeit, Soziales“, ganz am Ende der Themenliste, steht der Link zu seiner Seite. Kraus muss sich sein Standing noch erarbeiten. So richtig herumgesprochen hat sich noch nicht, was er anbietet. Treffpunkte in lockerer Runde, die zu nichts verpflichten, will er etablieren, frei nach dem Motto: „Alles kann, nichts muss.“

Im Familienzentrum kommt Kraus, selbst seit 30 Jahren Musiker in einer Cover-Rockband, mit „Free Music“ jeden Mittwoch von 17.30 bis 19.30 Uhr unter, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer will, kann sich an Gitarre, Djembé, Cajon, Ukulele oder Bongos ausprobieren. Es geht um den Spaß an der Musik. 14-tägig, immer freitags (17 bis 21 Uhr), findet im Familienzentrum zudem ein offener Spiele-Treff statt. Ein zweiter solcher Treff ist ab 2. Februar immer donnerstags, alle zwei Wochen (17.30 bis 20 Uhr) in der Awo-Begegnungsstätte Weiherhofs angesiedelt. Die Premiere des dortigen Kino-Abends vergangene Woche fiel ins Wasser – mangels Besucher.

Kraus hofft, dass das Kino im Awo-Treff im zweiten Anlauf am Samstag, 28. Januar, 18 bis 22 Uhr, mehr Anklang findet. Im Zwei-Wochen-Takt stehen anschließend wechselweise Filme verschiedener Genres und Themen-Abende zu fernen Ländern am Programm. Vor allem ältere, alleinstehende Menschen, deren Partner verstorben sind und von denen es Heidi Übler zufolge etliche in Weiherhof gibt, würde Kraus damit nur zu gern hinter dem Ofen vor-, respektive vom Fernseher weglocken.

Darüber hinaus organisiert Kraus jeden Montag (14 bis 16.30 Uhr) eine „Boule-Time“ im Zimmermannspark und kann dabei auf treue Fans des französischen Freizeitspiels zählen, die sich ihm teils bereits vor eineinhalb Jahren noch im Nordstadttreff angeschlossen haben. „Das läuft super, mittlerweile sind wir 16 Leute.“ Die Älteste ist fast 80, Kraus ist der Jüngste. Als die Boule-Bahn dieser Tage unter Schnee verschwunden war, haben die rührigen Rentner per Smartphon-Chat ungeduldig nachgefragt: „Was ist jetzt? Treffen wir uns zum Schneeschippen an der Bahn?“

www.zirndorf.de/soziale-erwachsenenarbeit, Rüdiger Kraus ist unter Telefon (01 75) 5 67 27 46 zu erreichen. Seine E-Mail: kraus@zirndorf.de

