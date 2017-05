Streit: Zirndorfer Kirchenglocke soll nachts Pause machen

ZIRNDORF - Kirchenglocken künden nicht nur von frohen Botschaften für Gläubige. Sie können auch ganz schön nerven. Insbesondere, wenn man neben einem Gotteshaus wohnt und rund um die Uhr Stundenschlägen ausgesetzt ist. Ein solcher Fall beschäftigt derzeit das Fürther Amtsgericht.

Corpus Delicti: die Glocken der katholischen Kirche an der Bergstraße in Zirndorf. Foto: Foto: Simon Schübel



Auslöser des Streits ist der nächtliche Glockenschlag – nicht das Gottesdienst-Geläut – von St. Josef in Zirndorf. Ein in der Nähe des Kirchturms wohnendes Paar fühlt sich von dem viertelstündlichen Gebimmel in seiner Nachtruhe gestört. Das haben die Nachbarn vergangenes Jahr Pfarrer Werner Kraus auch schon schriftlich mitgeteilt.

Der Geistliche sah jedoch keinen Handlungsbedarf, zumal das Fürther Landratsamt bei einer Lärmmessung vor einem Jahr keine Überschreitung der Grenzwerte feststellen konnte. Ein außergerichtliches Schlichtungsgespräch im Oktober 2016 führte zu keiner Einigung, weshalb man sich nun im Gerichtssaal traf.

Für Richter Jürgen Wolf war die Materie Neuland. Entsprechend vorsichtig tastete er sich heran und lotete die Bereitschaft zu Zugeständnissen auf beiden Seiten aus. Dabei ließ Werner Kraus ebenso Kompromissbereitschaft erkennen, wie auch die Klägerin.

Diese wäre schon zufrieden, wenn die Glockenschläge wenigstens in der Nacht zwischen 22 Uhr und sechs Uhr pausieren würden. Pfarrer Kraus könnte damit leben, will aber geklärt haben, ob er zu einem solchen Zugeständnis rechtlich verpflichtet ist. Dass der Richter nicht weiter darauf einging, hängt mit der Kirchenrenovierung zusammen, die, wie er in der Güteverhandlung am Dienstag erfuhr, nach Pfingsten beginnen soll.

Die Arbeit beinhaltet eine Generalüberholung des Glockenturms samt seines Schlagwerks. Mit neuer Elektrik, so Kraus, können die Glocken künftig zeitweise abgestellt werden, was bislang technisch unmöglich sei. Darüber hinaus ließe sich die Geräuschproblematik durch neue Lamellen an den Schallöffnungen reduzieren.

Jürgen Wolf ließ durchblicken, dass der Konflikt juristisch nur mit einem erheblichen Aufwand weiterer Gutachten zu lösen ist. Er hofft daher, dass die Problematik durch die Kirchensanierung aus der Welt geschafft wird. Deshalb verordnete er dem Verfahren eine Pause bis nach der Renovierung.

Vorschriften für den Stundenschlag gibt es nach Angaben der Fürther Dekane Jörg Sichelstiel (evangelisch) und André Hermany (katholisch) nicht. In St. Rochus, der evangelischen Schwesterkirche von St. Josef, herrscht Nachtruhe. Im Pfarramt dort gingen bereits Klagen über das Verstummen des Glockenschlags während der aktuellen Kirchensanierung ein.

Als Zumutung hatte hingegen ein neu hinzugezogenes Paar in Vogtsreichenbach das Sechs-Uhr-Läuten der von Bürgern gestifteten Glocke am Bushäuschen empfunden. Seine Klage schlug vor drei Jahren hohe Wellen, wurde jedoch abgeschmettert. Kurz darauf sind die Kläger weggezogen.

