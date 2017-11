Strittiger Lückenschluss am Waldrand

Bauausschuss genehmigt Wohnhäuser neben dem Oberfürberger Waldkindergarten - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Waldkindergarten der Oberfürberger Eltern-Initiative Moggerla am Ende der Sperberstraße bekommt Nachbarn. Grünes Licht hat die Mehrheit des Bauausschusses für zwei Einfamilienhäuser gegeben, die die Lücke zwischen den Kita-Bauwagen und der Bebauung schließen sollen. Eine umstrittene Entscheidung.

Auf dem freien Grundstück zwischen den speziell ausgebauten Bauwagen des Waldkindergartens und der Bebauung am Ende der Sperberstraße sollen zwei Einfamilienhäuser entstehen. © Foto Hans-Joachim Winckler



Zum einen halten die geplanten Neubauten den vom Stadtrat beschlossenen Mindestabstand von 30 Metern zum Wald nicht ein, zum anderen sehen Kritiker wie Grünen-Stadtrat Harald Riedel in den Bauwagen keine Bebauung, die eine Baulücke erzeuge. Während die Grünen, Linkspartei und Freie Wähler dem Projekt nach dem Motto "Wehret den Anfängen" im Ausschuss ihre Zustimmung versagten, hielten es die Fraktionschefs von SPD und CSU für unangebracht, wegen zweier Einfamilienhäuser gleich eine Diskussion über die Grenzen des Wachstums am Stadtrand vom Zaun zu brechen.

Für Oberbürgermeister Thomas Jung hat die städtische Genehmigung des Waldkindergartens bewirkt, dass die Nachbarbebauung nicht verweigert werden kann. Wenn die Stadt hier Nein sage, müsse konsequenterweise auch der Kindergarten geschlossen werden.

Gegen vier Stimmen machte der Bauausschuss schließlich den Weg zur Bebauung frei. Die vom Fürther Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Genehmigungsverfahren vorgebrachten Bedenken, dass die 25 bis 30 Meter hohen Waldbäume zu einer Gefahr für die nur 20 Meter vom Waldrand entfernte Bebauung werden könnten, teilt das städtische Rechtsamt nicht. Weil der Bewuchs des erst aufgeforsteten Waldrandes noch nicht seine endgültige Höhe erreicht habe, sei dieser "im Moment wohl eher eine abstrakte Gefahr", heißt es in der Stellungnahme. Eine rein abstrakte "Baumwurfgefahr" reiche nicht aus, um gesunde Wohnverhältnisse zu verneinen. Auch der Waldbesitzer, der für Schäden haftet, habe keinen Anspruch, dass die nähere Umgebung von Bebauung freigehalten werde.

Das Rechtsamt verweist allerdings auf Amtshaftungsansprüche gegen die Stadt, falls ein Bauvorhaben ungeachtet von Gefahren für die Bewohner genehmigt wird. In den Auflagen der städtischen Bauaufsicht wird hingegen auf die Eigenverantwortlichkeit des Bauherrn hingewiesen und festgehalten: "Die Standsicherheit des Gebäudes muss auch bei Baumwurf ausreichend stark bemessen sein; eventuell ist der Dachstuhl zu verstärken."

Für den Waldkindergarten gilt nach den Worten der stellvertretenden Leiterin Sabine Grünbauer die Regel, dass die Bauwagen bei Sturm nicht benutzt werden, sondern die Kita an der Oberfürberger Stifter-Schule als Ausweichquartier dient. Außerdem müssten die Bäume nach jedem Sturm kontrolliert werden, ob sie noch sicher sind.

Um den im Sommer vergangenen Jahres eröffneten ersten Waldkindergarten in Fürth ist lange gerungen worden. Der zunächst in Abstimmung mit der Stadtförsterei ausgesuchte Standort auf einer Lichtung beim Reitverein St. Georg wurde als zu gefährlich bei Sturm eingestuft und wieder verworfen. Das etwa 800 Quadratmeter große Alternativgrundstück am Ende der Sperberstraße hat die Stadt von dem privaten Eigentümer des Geländes erworben und langfristig an Moggerla verpachtet. Es verfügt auch über Strom- und Wasseranschluss. Seit September betreibt die Elterninitiative zusätzlich am Zirndorfer Achterplätzchen einen Waldkindergarten. In Erlangen und Nürnberg gibt es solche Einrichtungen schon seit Längerem.

VOLKER DITTMAR