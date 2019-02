Strom: Fürth geht auf die Überholspur

FÜRTH - Erst hat sich Fürth als Solarstadt einen Namen gemacht, jetzt geht die Kommune bei der Förderung der Elektromobilität auf die Überholspur. Unter dem Dach des Kommunalversorgers infra hat sich ein Ladeverbund aus knapp 60 Gemeinden Nordbayerns zur zweitgrößten Organisation ihrer Art in Deutschland entwickelt. Nun wurde in der Fürther Südstadt die 300. Stromtankstelle eröffnet.

Ladeverbund-Chef Marcus Steurer (v. li.), OB Thomas Jung und solid-Geschäftsführer Markus Rützel an der Station Nr. 300 in der Flößaustraße. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Was die Förderung der Photovoltaik und der E-Mobilität verbindet, ist das von der infra getragene solid-Zentrum im Gewerbehof Complex. Viel Arbeit beim Akquirieren neuer Ladeverbundpartner in den Gemeinden zwischen Deggendorf und Hof haben die sechs Mitarbeiter nicht. "Die Interessenten rennen uns die Bude ein", sagt solid-Geschäftsführer Markus Rützel. Auch die zentrale Funktionskontrolle von Fürth aus wirft keine größeren Probleme auf.

Knackpunkt für den Ausbau der Elektromobilität sind nach den Worten des infra-Geschäftsführers und Ladeverbund-Vorsitzenden Marcus Steurer inzwischen nicht mehr fehlende Stromtankstellen, sondern die Lieferengpässe der Fahrzeughersteller. Steurer: "Die infra bräuchte vor allem Elektro-Kleintransporter. Aber die werden vor allem nach Norwegen und Schweden geliefert, wo der Markt besser entwickelt ist. Bei uns gibt es rund ein Jahr Wartezeit."

Ein Dutzend Elektroautos hat die infra derzeit im Einsatz, weitere 14 die Stadtverwaltung. Dass das Fürther Stromtankstellennetz mit 30 Anschlüssen an zwölf Ladesäulen und drei Wandladestationen in Parkhäusern dichter ist als das von Erlangen, freut Oberbürgermeister Thomas Jung. Auch, dass Steurer verspricht, noch in diesem Jahr 20 weitere Anschlüsse einzurichten, vor allem in noch unversorgten Bereichen am Stadtrand. Für den Ladeverbund insgesamt wird heuer die Ladesäulenzahl 500 angestrebt.

Jung geht es auch darum, mit Ladesäulen im öffentlichen Raum Zeichen zu setzen. Per Ausnahmegenehmigung hat die Stadt bereits die Ladeplätze mit der im Straßenverkehr eigentlich nicht zulässigen grünen Bodenfarbe markiert und so das Falschparken deutlich reduzieren können. Noch nehmen sich die rund 500 Fürther Elektroautos in der Masse der 70 000 Fahrzeuge verschwindend gering aus, doch der OB setzt auf eine starke Zunahme. Das könne dann auch den Anwohnern verkehrsreicher Straßen entlasten, die unter Motorenlärm und Abgasen leiden.

Rund 9000 Euro kostet eine Ladesäule. Das Jahresbudget von solid bewegt sich laut Steurer im mittleren sechsstelligen Bereich. Gesorgt hat die Organisation vor allem für einheitliche Standards bei der Stromtankstellentechnik. Was den 2012 gegründeten Ladeverbund auszeichnet, ist der Umstand, dass ihm kommunale Einrichtungen angehören. Das erhöht langfristig die Zuverlässigkeit. Beraten werden von den solid-Mitarbeitern aber auch Firmen, die ihren Mitarbeitern und Kunden eigene Stromtankstellen einrichten.

Sämtliche Ladepunkte der infra werden übrigens ausschließlich mit Ökostrom betrieben. "Nur mit Ökostrom ist Elektromobilität wirklich nachhaltig und emissionsfrei", sagt Steurer.

Wo die nächste freie E-Ladesäule oder Wandladestation ist, über welche Ladekapazität sie verfügt und was der Strom dort kostet, erfährt man online unter www.ladeverbundplus.de

