Strom: In Fürth so teuer wie kaum irgendwo?

FÜRTH - "Strom: Fürth ist die teuerste Stadt": So lautet die Schlagzeile der E-Mail, die ein Online-Vergleichsportal dieser Tage an die Redaktion geschickt hat. Wir haben nachgehakt.

Die höchsten Kosten entfallen beim Strom auf Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. Weil sich diese Posten verteuerten, hob die infra zum Jahresbeginn die Preise ein — und liegt nun weit vor anderen Anbietern. Foto: Foto: Berny Meyer



Ein wenig verwöhnt, so schien es, waren die Fürther in den vergangenen drei Jahren. Zumindest, was die Entwicklung des Strompreises anbelangt. In dieser Zeit nämlich blieben die Kosten konstant oder sanken sogar. Seit Jahresbeginn ist das jedoch anders. Je nach Tarif müssen die Kunden des kommunalen Versorgungsunternehmens infra eine Preissteigerung von 5,5 bis 6 Prozent in Kauf nehmen. Fast 300 Euro mehr seien das im Vergleich zu 2011, rechnet ein Vergleichsportal im Internet vor.

Fürth reihe sich damit ein in die Riege der teuersten Städte Deutschlands — neben Dessau-Roßlau ist hier noch Frankfurt am Main aufgelistet. Auf eine Musterfamilie, die 4000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr verbraucht, kommen, so das Portal, 1347 Euro zu.

Der Wechsel zu einem anderen Anbieter, so die Berechnungen, helfe, bis zu 500 Euro einzusparen. Eine Überprüfung durch die FN ergibt: 250 bis 300 Euro sind im Basistarif tatsächlich drin, wenn man in den diversen Portalen Preise eins zu eins mit der infra vergleicht – will heißen: Bezug von Ökostrom, keine Einrechnung von Rabatten, ähnliche Vertragskonditionen wie in Fürth. Wählt man günstigere Kombi-Tarife der infra, wird der Abstand zur Konkurrenz geringer, doch er ist noch immer erklecklich.

Unausweichliche Anpassung

Auch Klaus Hecker weiß natürlich von diesen Angeboten, der Abteilungsleiter für den Energievertrieb bei der infra, sieht sie aber skeptisch. Natürlich gebe es Anbieter, die die infra-Preise um eine beträchtliche Summe unterbieten. Meist sei es mit den Wohltaten aber nach Ablauf der Preisgarantie, also nach maximal zwölf Monaten, vorbei.

"Dann ziehen die Preise enorm an, weil die Anbieter das niedrige Niveau nicht halten können." Das sei schon deswegen nicht möglich, weil nur 18 Prozent der gesamten Kosten für Elektrizität auf den Strompreis entfallen. Der Rest gehe für die Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen drauf — allesamt Ausgaben, die der Anbieter nicht beeinflussen kann.

Die unausweichliche Anpassung nach einem Jahr, so Heckers Beobachtung, erfolge allerdings nicht immer nach fairen Regeln. So hat er von langen Mails gehört, in denen, gut versteckt, der Hinweis auf eine Preiserhöhung enthalten sei. Wer längerfristig von günstigen Anbietern profitieren möchte, müsse jedes Jahr den Stromversorger wechseln — was aber die wenigsten wollen dürften.

Der infra-Mann räumt freilich ein: In den vergangenen Wochen haben während der Kündigungsfrist etliche Kunden dem städtischen Unternehmen den Rücken gekehrt, um anderswo billiger wegzukommen. "Das ist immer so, wenn bei uns eine Preissteigerung ansteht", gibt er zu. Bedauerlich, aber nicht beunruhigend findet er diese Entwicklung.

Nachhaltigere Berechnung

Dass Strom bei der infra teurer ist, kann Hecker nicht wegdiskutieren. Er hält den Preis indes für nachhaltiger. Zwar müsse auch der Fürther Tarif im Zweifelsfall angepasst werden; die Anhebung falle jedoch stets niedriger aus, weil die Preise von vornherein realistischer kalkuliert seien.

Abgesehen davon biete die infra mittlerweile auch einen Tarif an, der zumindest die reinen Strompreise bis zum Jahr 2019 garantiert. Doch weil manche auch dieser Deal nicht davon abhält, zu wechseln, appelliert Hecker an die Vernunft. Zwar habe die infra bei Vergleichsportalen nicht die Nase vorn, dafür setze sich das Unternehmen aber für regionale Belange ein. "Gewinne, die ein reiner Stromkonzern macht, fließen doch nur in die Taschen weniger Aktionäre."

Die infra dagegen, wirbt Hecker, investiere einen Großteil der Überschüsse in Maßnahmen vor Ort. "Wir haben auch eine regionale Verantwortung, die sich in Projekten, Sponsoring, den Bädern oder dem öffentlichen Nahverkehr niederschlägt."

