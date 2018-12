Stromausfall: Fürther Finanzamt geschlossen

Am Montag konnte hier nicht gearbeitet werden - Transformator streikte - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zwangspause für die Kunden und Mitarbeiter des Fürther Finanzamts: Am Montag blieb die Behörde überraschend geschlossen. Ein Stromausfall machte die üblichen Arbeitsabläufe unmöglich. Inzwischen ist das Problem behoben.

Nichts ging mehr: Den ganzen Montag über war das Fürther Finanzamt wegen eines Stromausfalls geschlossen. Foto: Horst Linke



Ein Aushang an der Tür informierte die Kunden. Foto: Horst Linke



Vor verschlossenen Türen stand, wer sich am Montag zum Fürther Finanzamt am Stresemannplatz begeben hat. Ein Stromausfall hatte für die Behörde weitreichende Folgen: Bis die Heizungen und Computer wieder laufen, sei leider kein Betrieb möglich, sagte Finanzamtsleiter Günter Kohl am Mittag auf FN-Nachfrage, und bat um Verständnis. Die infra sei dabei, das Problem zu beheben.

Zu dem Stromausfall muss es "irgendwann am Wochenende" gekommen sein, so Kohl. Die Heizungen waren am Montagmorgen kalt, das Gebäude war bereits ziemlich ausgekühlt. Wie sich herausstellte, war der zentrale Transformator ausgefallen, auf den das Amt angewiesen ist. Da es mit seinen vielen Computern sehr viel Strom braucht, wird es über eine Hochspannungsleitung und den Transformator versorgt. Warum letzterer nicht mehr funktionierte, war unklar.

Da man ohne Computer Kunden kaum helfen könne, so Kohl, blieb das Amt geschlossen. "Die Mitarbeiter sind auf technische Hilfsmittel völlig angewiesen." Ohne die digitalen Akten können sie keine Auskünfte erteilen oder Abfragen tätigen. Weil auch die Telefonnummern der Kunden in der Regel elektronisch abgespeichert sind, habe man diese nicht darüber informieren können, dass Termine kurzfristig ausfallen müssen. Die Daten an sich seien aber nicht verloren - "wir können nur nicht darauf zugreifen".

Am Montagabend konnte der Finanzamtsleiter aufatmen: Dem städtischen Energieversorger infra und dem Transformator-Hersteller gelang es, die Behörde wieder ans Stromnetz anzuschließen. Am Dienstag soll sie wieder wie gewohnt geöffnet sein.

