Suchaktion in Vach: Kind stirbt nach Sturz in Regnitz

FÜRTH/ERLANGEN - Mit einem massiven Aufgebot haben Einsatzkräfte am Sonntagabend die Regnitz abgesucht. Ein Kind war in Fürth-Vach ins Wasser gefallen und abgetrieben. Zwei Helikopter stiegen auf - und wurden etwas später fündig. Ärzte kämpften um das Leben des Kindes. Doch es war zu spät, wie sich am späten Abend herausstellte.

Mit einem Großaufgebot suchten die Einsatzkräfte am Sonntag nach einem Kind. Foto: NEWS5 / Bauer



Am Sonntagabend ist an der Regnitzbrücke in Vach ein Kind in den Fluss gefallen und abgetrieben. Es soll sich um ein fünfjähriges Mädchen handeln, das dort am Ufer gespielt hat. Die Alarmierung bei den Einsatzkräften ging gegen 18.15 Uhr ein. Sofort lief ein Großeinsatz von Polizei, DLRG, Feuerwehren und Rettungskräften an.

Da die Regnitz in Richtung Erlangen fließt, liefen auch bei Eltersdorf größere Suchmaßnahmen an. Die Erlanger Feuerwehr war mit einem Boot und in voller Wassermontur im Einsatz. Zahlreiche Spaziergänger am Regnitzgrund beobachteten die Einsatzkräfte.

Ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber stiegen auf und halfen bei der Suche. Rund eine Stunde später entdeckte die Besatzung des Polizeihelikopters auf Höhe des Vacher Klärwerks tatsächlich das vermisste Kind. Taucher zogen es an Land. Wie es dem Kind ging, war zunächst unklar. Laut Polizei liefen Reanimationsmaßnahmen.

Am späten Abend herrschte dann traurige Gewissheit. "Das Kind ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber nordbayern.de.

