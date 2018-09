Südsee am Langenzenner Kloster

LANGENZENN - Es war wie fast in jedem Jahr: Wunderbar sonniges Wetter machte wieder ein entspanntes Langenzenner Altstadtfest möglich.

Am Prinzregentenplatz mixte die Hans-Sachs-Spielgruppe Cocktails. Die Piña Colada der Barkeeperinnen ließ Südseestrände gedanklich ganz nahe rücken. © Foto: Heinz Wraneschitz



Mitten im historischen Ortskern der Klosterstadt im Zenngrund hatten zahlreiche Vereine und Händler ihre Stände aufgebaut. Auf zwei Bühnen spielten Bands und zeigten ihr Können.

Durch Rosen-, Hindenburg- und Friedrich-Ebert-Straße zogen ein Drehorgelspieler und die Bläsergruppe Obersteinbach. Und abends tanzten die Junggebliebenen am Prinzregentenplatz auf der "Alten B 8" zu den Klängen der Langenzenner Pflaumen. Dazu passend, als Einstimmung auf den Tanzabend, war bereits tagsüber im örtlichen Heimatmuseum die Ausstellung "Darf ich bitten?" zu sehen gewesen, die an glamouröse Ballzeiten in der Zenn-Stadt erinnerte.

Nicht nur der Bratwurst-Geruch ließ das Wasser im Mund der Besucher zusammenlaufen, auch frisch zubereitetes Schmalzgebäck machte viele Gäste schwach. Und einige versetzten sich gar mit einem Piña-Colada-Cocktail gedanklich an den Südseestrand.

Aber selbst für jene, die es etwas besinnlicher mochten, war gesorgt. In der Bibel-o-thek, die das Buch der Bücher würdigt, war ein ganz neues altes Stück zu bewundern: Eine dreisprachige Bibel, ziemlich genau 300 Jahre alt.

Heinz Wraneschitz