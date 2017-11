Südstadt: Das Fitnessangebot wird wetterunabhängig

Kostenloses Bewegungsprogramm der Gesundheitsregion plus zieht vom Park in ein Sportstudio - vor 50 Minuten

FÜRTH - "Südstadt bewegt": Unter diesem Motto wird das kostenlose Bewegungsprogramm auch im Winter weitergeführt. Statt auf den Wiesen des Südstadtparks können sich Jung und Alt nun in der Halle von Indoor Sport Fürth treffen. Zusätzlich wurde das Angebot um Kochkurse unter fachlicher Anleitung erweitert.

Nicht nur der Bewegungshunger wird in den Räumen von Indoor Sport im ehemaligen Quelle-Retourenbetrieb gestillt. Auch ein Kochkurs gehört zum Gratisangebot für das gesunde Überwintern. © Foto: Leberzammer



Nicht nur der Bewegungshunger wird in den Räumen von Indoor Sport im ehemaligen Quelle-Retourenbetrieb gestillt. Auch ein Kochkurs gehört zum Gratisangebot für das gesunde Überwintern. Foto: Foto: Leberzammer



Über 360 Frauen und Männer haben in den vergangenen Monaten bei "Südstadt bewegt" mitgemacht. "Das Projekt lief so gut und wir wollten unsere engagierten Teilnehmer nicht verlieren", begründet Eva Göttlein als Vertreterin der Gesundheitsregion plus die Fortsetzung über die Wintermonate hinaus.

Für Christiane Schmidt, Leiterin der Fürther Fachstelle für Seniorinnen und Senioren und die Belange von Menschen mit Behinderung (fübs), hat "Südstadt bewegt" sogar Modellcharakter für andere Stadtteile. Konkret seien die Pläne dafür zwar noch nicht, aber man arbeite daran. Bürgermeister Markus Braun begrüßt das, weiß allerdings, dass "es nicht überall einen Südstadtpark und eine Indoor-Halle gibt". Das Bewegungsprogramm hat für ihn einen über die Gesundheit hinausgehenden sozialen Aspekt. "Es stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und ist außerdem ein Treff für Alleinstehende", so Braun.

Termine bis zum Frühling

Bis Ende März (mit einer Pause von Mitte Dezember bis Ende Januar) gibt es nun bei Indoor Sport in der Leyher Straße 80 jeweils montags ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Die Angebote reichen von Kreistanz über Fitness und Gymnastik bis hin zu Yodanco, einer Mischung aus Yoga, Tanz und Koordination. Mitmachen ist ohne Anmeldung möglich.

An jedem zweiten Montag schließt sich dann noch ein "gesunder Kochkurs", geleitet von der Ernährungswissenschaftlerin Jana Lechler, mit gemeinsamem Mittagessen an. Hier wird jedoch um eine vorherige Anmeldung gebeten.

Weiterhin bei Wind und Wetter stehen jeden Montag um 15 Uhr begleitete Spaziergänge im Südstadtpark mit Studierenden der Wilhelm-Löhe-Hochschule auf dem Programm. "Das ermuntert den Austausch zwischen den Generationen", erklärt die Professorin Stefanie Richter, die von "begeisterten Studierenden" berichtet, denen die Gespräche und Bewegung mit den Senioren große Freude bereiten.

"Südstadt bewegt" ist ein Kooperationsprojekt des Förderprogramms Gesundheitsregion plus, der fübs, des Runden Tischs Fürther Südstadt, der Caritas und der Wilhelm-Löhe-Hochschule. Finanziert wird es vom bayerischen Gesundheitsministerium und von der Techniker Krankenkasse.

Seit Juni werden von qualifizierten Übungsleitern jeden Montag verschiedene Kurse angeboten, die als niederschwellige, unverbindliche Angebote keine Konkurrenz zu Sportvereinen darstellen sollen. Sie sind kostenlos. Da viele Teilnehmer jedoch spenden wollten, wurden Sammelboxen aufgestellt, deren Inhalt dem Fürther Frauenhaus zugute kommt.

ARMIN LEBERZAMMER