Südstadt: Wolf Butterback wächst

Zum Jahresbeginn sollen Werk 3 und Hochregallager 2 ihren Betrieb aufnehmen - vor 2 Stunden

FÜRTH - Am Standort von Wolf Butterback in der Südstadt wird rege gebaut: Der weltweit aktive Hersteller von Tiefkühl-Teiglingen expandiert. Bis Anfang 2018 sollen ein drittes Werk und ein zweites Hochregallager betriebsbereit sein.

Der linke Gebäudeteil wird zum dritten Werk, die Stahlkonstruktion rechts zum zweiten Hochregallager für die Tiefkühl-Teiglinge. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Der linke Gebäudeteil wird zum dritten Werk, die Stahlkonstruktion rechts zum zweiten Hochregallager für die Tiefkühl-Teiglinge. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



50 Millionen Euro investiert das Unternehmen inklusive Ausstattung in die Erweiterung seiner Produktions- und Lagerkapazitäten. Der nun dritte Gebäudekomplex wächst an der Hermann-Glockner-Straße in die Höhe, also im Rücken der vorhandenen Gebäude an der Magazinstraße.

Die weithin sichtbare, über 40 Meter hohe Stahlkonstruktion wird von außen nicht mehr zu sehen sein, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Nach Auskunft von Tanja Böttcher, zuständig für Marketing und Kommunikation bei Wolf Butterback, wird das Gerüst "eingehaust" zum Tiefkühl-Hochregallager. Es soll ab Januar 8700 Paletten mit Teiglingen Platz bieten. Im anderen Gebäudetrakt, dem künftigen Werk 3, gehen nach dem Jahreswechsel sukzessive sechs Produktionslinien an den Start. Zurzeit produziert die Firma auf elf Linien täglich mehr als eine Million süße und herzhafte Gebäckstücke.

In einem zweiten Bauabschnitt sieht die Planung vor, Werk 3 mit einem Anbau um weitere vier Produktionslinien aufzustocken. Im Endausbau beschäftige Wolf Butterback dann eines Tages 700 Menschen, die meisten in der Produktion, sagt Böttcher. Aktuell seien es 500.

BIRGIT HEIDINGSFELDER