Schneetreiben über Fürth: Der Winter in Franken ist zurück Nicht nur das Fürther Rathaus war in dichte Schneeflocken gehüllt: In der Nacht zum Sonntag kehrte der Winter in Franken zurück. Bei bis zu -5 Grad bibberten Fußgänger und Fahrradfahrer. Auch im Straßenverkehr machte sich das Schneetreiben bemerkbar: Glätte und erschwerte Sichtverhältnisse trieben die Autofahrer zur erhöhten Vorsicht an.