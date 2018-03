Südwesttangente: Fünf Autos krachen ineinander

Unfall im morgendlichen Berufsverkehr sorgte für Behinderungen - vor 57 Minuten

FÜRTH - Am Ende waren fünf Autos beschädigt: Ein größerer Auffahrunfall hat am Montagmorgen im Berufsverkehr auf der Südwesttangente in Fürth die Nerven der Pendler strapaziert. Eine Spur war längere Zeit gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Südwesttangente: Fünf Autos kollidieren im Berufsverkehr Mitten im morgendlichen Berufsverkehr hatte ein Auffahrunfall auf der Südwesttangte in der Nähe der Zirndorfer Brücke größere Auswirkungen: Durch die Wucht des Aufpralls schoben sich drei weitere Wagen ineinander. Der Pendlerverkehr geriet weiter ins Stocken.



Der Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr, als ein Autofahrer auf der Südwesttangente in Richtung Nürnberg, kurz nach der Zirndorfer Brücke an der Auffahrt Fürth-Süd, in den vorausfahrenden Wagen krachte. Durch die Wucht des Aufpralls schoben sich noch weitere Autos ineinander. Eine Person wurde leicht verletzt und musste behandelt werden.

Der ohnehin dichte Pendlerverkehr geriet noch weiter ins Stocken. Die Fahrzeuge wurden von den Einsatzkräften auf der rechten Spur weitergeleitet.

